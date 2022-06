Geplatzte Gaskartusche: Mutter und Kind erleiden Verbrennungen

Mutter und Kind schwer verletzt, zwei Rettungshubschrauber im Einsatz und mehrere Tausend Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Zimmerbrandes am Samstag in Hof. Wie Polizei mitteilte, wollte eine 38 Jahre alte Frau in der Küche ihrer Wohnung eine Gaskartusche wechseln. Dabei ist die Kartusche aus bislang unbekannter Ursache "explosionsartig" geplatzt. Eine Stichflamme hat die Mutter und ihren einjährigen Sohn verletzt.

Rettungshubschrauber bringen Verletzte in Fachkliniken

Die beiden erlitten schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verbrennungen, so die Polizei. Zwei Rettungshubschrauber brachten Mutter und Kind in Fachkliniken. Damit die Hubschrauber landen konnten, wurde die Straße vor dem Wohngebäude gesperrt.

Flammen schlagen aus dem Küchenfenster

Die Stichflamme hat laut Polizei auch einige Möbel in Brand gesetzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen aus dem Küchenfenster. Weitere Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben unverletzt. Der Sachschaden in der Küche beträgt laut Polizei mehrere Tausend Euro.