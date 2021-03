Geplantes ICE-Werk in Metropolregion: Proteste verschärfen sich

Nach bereits drei durchgeführten stillen Lichterwachen ist die Protestkundgebung gegen das geplante ICE-Werk in Nürnberg-Altenfurt die erste mit Rednern gewesen. An ihr haben auch Gegner aus dem benachbarten Markt Feucht im Landkreis Nürnberger Land teilgenommen.

Auch Waldstück bei Feucht als Standort geprüft

Nach den massiven Protesten am Standort Nürnberg-Altenfurt hat die Deutsche Bahn Ende Januar auch zwei Standorte in einem Waldstück bei Feucht in die Untersuchungen zum bevorstehenden Raumordnungsverfahren aufgenommen. Die DB Fernverkehr AG prüft die ehemalige Heeresmunitionsanstalt (MUNA) Feucht sowie einen Bereich südlich davon als mögliche Standorte für das geplante ICE-Werk in der Metropolregion Nürnberg.

Beide Standorte liegen im sogenannten Bannwald, der unter besonderem Schutz steht. Für ihr geplantes ICE-Ausbesserungswerk benötigt die Bahn eine Fläche von bis zu 45 Hektar. Die Gegner befürchten massive Waldrodungen an beiden Standorten, da es dafür keine geeigneten Gewerbeflächen gibt.

Protest jetzt auch in Feucht sichtbar

Um den Protest in Feucht sichtbar zu machen, hat die Ortsgruppe des Bund Naturschutz jetzt Banner und Plakate in der Marktgemeinde aufgehängt. Im April will sie ähnlich wie ihre Nachbarn in Altenfurt mit weiteren Protestaktionen fortfahren, sofern es der Fortgang der Pandemie zulässt. "Ich werde für meinen Reichswald kämpfen, bis ich sterbe", sagte die BN-Vorsitzende Sophie Wurm dem Bayerischen Rundfunk.

Der Reichwald ist an beiden Standorten als Bannwald (grüne Lunge) und Europäisches Vogelschutzgebiet ausgewiesen und somit besonders schützenswert. Die Erlaubnis zur Rodung im Bannwald kann nur unter der Voraussetzung erteilt werden, dass gleichwertiger Ersatz dafür geschaffen wird. Dazu will die Bayerische Staatsregierung der Bahn als Ausgleich 300 Hektar, also gut die sechsfache Fläche an Wirtschaftswald zur Verfügung stellen, der dann zum Naturwald umgewidmet werden soll.