Geplantes ICE-Werk: "Flächensparende Variante" auch in Pyrbaum

Die Deutsche Bahn plant an allen neun möglichen Standorten ihres neuen ICE-Werks im Großraum Nürnberg nun mit der flächensparenden Variante. Einer der möglichen Standorte ist Pyrbaum im Landkreis Neumarkt. Auch in direkter Nachbarschaft zu Postbauer-Heng, in Ezelsdorf, wird geplant.

Widerstand gegen Lärm und Flächenfraß

Dass es jetzt nur noch um die flächensparende Variante geht, sei eines der Ergebnisse der Online-Dialoge in den vergangenen Wochen. Das sagte der Projektleiter der Deutschen Bahn, Carsten Burmeister, dem BR. Für das ICE-Werk sind nun rund 32 Hektar Fläche nötig, das ist etwa ein Fünftel weniger als ursprünglich geplant.

Burmeister sagte, dass es ihn überrascht habe, wie schnell der Widerstand gegen das Werk an allen Standorten im Großraum Nürnberg gewachsen sei. Vor allem der Lärm, der vom künftigen ICE-Werk ausgehen wird, und dass für den Bau viel Wald abgeholzt werden muss, stört viele Menschen. Im Herbst sollen weitere Dialogrunden stattfinden, auch wieder in Pyrbaum in der Oberpfalz sowie in Ezelsdorf, einem Nachbarort von Postbauer-Heng.

Bahn plant weitere Dialogrunde

Nach den Dialogveranstaltungen habe die Bahn noch keine Favoriten-Liste für die Standorte. Auch sei noch offen, mit wie vielen Standorten die Bahn ins Raumordnungsverfahren gehen wird. Das könne einer sein oder alle neun, sagte Burmeister. Im Herbst wird die Bahn dann an allen Standorten nochmals Dialogrunden veranstalten. Es sei damit zu rechnen, dass eine Baugenehmigung erst im Jahr 2025 oder 2026 vorliegen wird.

In dem neuen ICE-Werk für rund 400 Millionen Euro sollen ab 2028 die Züge gereinigt und repariert werden. 450 Arbeitsplätze sollen entstehen.