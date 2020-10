Geplantes ICE-Ausbesserrungswerk in Nürnberg sorgt für Ärger

Am Montag vergangener Woche (05.10.20) haben die Deutsche Bahn und die Stadt Nürnberg bekannt gegeben, dass die Bahn das neue ICE-Instandhaltungswerk am Stadtrand in der Nähe der ICE-Schnelltrasse nach München errichten will. Einen konkreten Standort hatten sowohl die Bahn als auch die Stadt nicht genannt, jedoch angedeutet, dass dafür der Stadtteil Fischbach bevorzugt würde. Vom dortigen Bürgerverein kommt nun heftige Kritik und die Betroffenen sind über das Vorgehen bei den Planungen verärgert.

Großes Waldstück für Wartungshalle

Nach Recherchen des Bürgervereins soll es sich dabei um ein großes Waldstück handeln – und zwar im Dreieck zwischen der Bahnlinie, der Regensburger Straße und der Autobahn 9. Entstehen soll dort für 400 Millionen Euro bis 2028 eine 450 Meter lange Wartungshalle, in der täglich auf sechs Gleisen bis zu 25 ICE-Züge gewartet werden sollen.

Mangelnde Bürgerbeteiligung kritisiert

Der Bürgerverein kritisiert in diesem Zusammenhang die mangelnde Bürgerbeteiligung in den betroffenen Stadtteilen Fischbach und Altenfurt. Dem Bayerischen Rundfunk sagte der Vereinsvorsitzende Werner Miegel: "Was will man uns im Südosten eigentlich noch alles zumuten? Für den Bürgerverein ist klar: Jetzt ist der Bogen eindeutig überspannt."

Diskussion auf Stadtteilversammlung erwünscht

Der Bürgerverein bemüht sich nach eigenen Angaben von Bahn und Stadt konkretere Angaben zum Standort des geplanten ICE-Werks zu bekommen. Er möchte das Thema bei einer Stadtteilversammlung am 24. November zur Sprache bringen.