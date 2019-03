Geplantes Heizpilz-Verbot in Weiden aufgeschoben

Das von der Verwaltung vorgelegte Gestaltungshandbuch für die Weidener Altstadt soll nochmal überarbeitet werden. Der Bau- und Planungsausschuss des Weidener Stadtrates hat die Textvorlage in seiner Sitzung am Mittwoch Nachmittag an die Verwaltung zurück verwiesen.

Verwaltung will Heizpilze verbieten

Die Verwaltung hatte für den Bereich "Außengastronomie" des Gestaltungshandbuches unter anderem vorgeschlagen, Heizpilze zu verbieten und die Bestuhlung in der Altstadt zu vereinheitlichen. Davon hielten die Stadträte im Bau- und Planungsausschuss wenig. Sie forderten, die Individualität zu erhalten.

Was einigen Stadträten auch sauer aufstieß, war der Vorschlag der Verwaltung, die Freischankflächen künftig als Alternative zu den Innenplätzen der Gastronomie zu sehen. Dass es also je nach Wetter entweder ein "drinnen" oder "draußen" gibt.

Bürgermeister Jens Meyer (SPD) forderte, äußerst behutsam vorzugehen. Auch durch ein Verbot von Heizpilzen würden es sich die Weidener nicht nehmen lassen, von Februar bis zum ersten Advent draußen zu sitzen, sagte Meyer.

Andere Städte als Vorbild

Die erste Textvorlage wird nun von der Verwaltung überarbeitet und dem Bau- und Planungsausschuss erneut vorgelegt. Einfließen sollen auch Positiv-Beispiele aus anderen Städten. Regensburg zum Beispiel hat seit Langem ein Gestaltungshandbuch für seine Altstadt. Es gibt Regeln für Bereiche wie Außenbestuhlung, Fassadenwerbung und Sanierungen vor, Heizpilze sind verboten.

Das Gestaltungshandbuch für die Weidener Altstadt soll ein Ratgeber für Händler, Gastronomen und Hausbesitzer in der Altstadt werden. Die darin formulierten Regeln sollen laut Verwaltung dazu beitragen, die Ästhetik der Altstadt zur Geltung zu bringen und zu optimieren.