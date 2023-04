Geplantes BMW-Werk in Niederbayern - mehr Jobs als erwartet

Im geplanten neuen BMW-Werk in den Gemeinden Straßkirchen und Irlbach im niederbayerischen Gäuboden (Lkr. Straubing-Bogen) sollen mehr Jobs entstehen als ursprünglich geplant. Demnach sollen laut einer am Montag veröffentlichten Mitteilung der BMW-Group bereits nach Fertigstellung eines ersten Bauabschnitts 1.600 Arbeitsplätze in dem neuen Montagewerk für Hochvoltbatterien angeboten werden.

Auch mehr Gewerbesteuereinnahmen

Es handle sich laut dem Konzern um qualifizierte Jobs. Bereits im kommenden Jahr will das Unternehmen am Standort Dingolfing Ausbildungsplätze mit Übernahmegarantie für das neue Werk in der Nähe von Straubing anbieten. Etwa 70 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen laut BMW von bestehenden Standorten ins neue Werk in Niederbayern wechseln. Der Konzern weist in seiner Mitteilung darauf hin, dass bereits jetzt im Umkreis von 20 Kilometern rund um das neue Werk etwa siebeneinhalbtausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben.

Die Gemeinden Straßkirchen und Irlbach können laut BMW mit hohen Gewerbesteuereinnahmen rechnen. Bis voraussichtlich 2028 seien Beträge in einem hohen, einstelligen Millionenbereich zu erwarten, so die BMW-Group.

Auslegung der Pläne für Öffentlichkeit ab Mai

Bei einer Besprechung in Straubing seien die Pläne für den Werksneubau von BMW konkretisiert und Zuständigen verschiedener Genehmigungsbehörden vorgestellt worden. Eine öffentliche Auslegung der Pläne im Zuge des laufenden Genehmigungsverfahrens erfolge voraussichtlich ab Mitte Mai.

Die BMW-Group habe Gutachten in Auftrag gegeben, die die Auswirkungen der Industrieansiedlung untersuchen. Unter anderem würden die Folgen der Bodenversieglung bewertet, die Folgen für Flora und Fauna, Beeinflussung von Oberflächen- und Grundwasser, die Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild sowie die Lärmemissionen bei Bau und Betrieb des neuen Werks. Die Ergebnisse würden der Öffentlichkeit im Herbst dieses Jahres vorgelegt.

Neues Verkehrskonzept

Laut der von BMW veröffentlichten Mitteilung, wolle der Konzern zusammen mit den zuständigen Behörden und den Gemeinden ein Verkehrskonzept erarbeiten. Unter anderem unterstütze BMW das Vorhaben der Gemeinde Straßkirchen, eine Umgehungsstraße zu bauen. Außerdem werde BMW bereits während der Bauphase mit Spediteuren und Baufirmen feste Routen vereinbaren. So könnten rund 80 Prozent des Lastwagenverkehrs über die B8 zur A92 geleitet werden.

In der Mitteilung gibt die BMW-Group außerdem Einblick darüber, wie es zur Standortentscheidung gekommen ist. Demnach seien bayernweit 20 mögliche Standorte untersucht worden. In einem mehrstufigen Verfahren hätten sich schließlich die Gemeinden Straßkirchen und Irlbach durchgesetzt. Die Flächen dort seien die einzigen in ganz Bayern, auf denen sich das neue Werk realisieren lasse. So seien die Nähe zu den bayerischen Autowerken von BMW, der Ausschluss von Schutzgebieten und Wäldern, Form und Größe des Grundstücks, verbunden mit dessen Topographie entscheidend gewesen. An den bestehenden Werken stehe nicht ausreichend Platz zur Verfügung.

Investition: dreistellige Millionensumme

Anfang dieses Jahres hatte die BMW-Group eine Fläche von 105 Hektar in den Gemeinden Straßkirchen und Irlbach gekauft. Außerdem kann der Konzern weitere 29 Hektar angrenzende Fläche kaufen. Dies sei derzeit nicht geplant, so BMW. Zahlen zur Investitionssumme nennt die BMW-Group nicht. Man kann jedoch davon ausgehen, dass der Konzern eine hohe dreistellige Millionensumme aufwenden wird.

Gegner der BMW-Ansiedlung kritisieren den hohen Flächenverbrauch. Es handle sich um besten Ackerboden, den es zu erhalten gelte, so die Bürgerinitiative "Lebenswerter Gäuboden". Die Gegner streben einen Bürgerentscheid in der Gemeinde Straßkirchen an, notwendige Unterschriften dafür würden derzeit gesammelt. Kritik an dem Bauvorhaben kommt unter anderem auch vom Bund Naturschutz.