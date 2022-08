Geplanter Windpark Parkstein: Naturschutzgutachten erwartet

Die naturschutzfachlichen Untersuchungen für die drei geplanten Windkraftanlagen in Parkstein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab sollen noch im August dieses Jahres abgeschlossen werden. Am favorisierten Standort sind 26 Tage lang Vogelbeobachtungen durchgeführt worden. Zwei Hebebühnen brachten die Vogel-Experten in die Höhe, um herauszufinden, ob die Tiere durch den Bau der Windräder beispielsweise an Brutplätzen gestört werden.

"Spüren nichts vom bayerischen Windrad-Turbo"

Für die Kosten von etwa 190.000 Euro muss die Bürger-Energiegenossenschaft Parkstein aufkommen, sie will die Anlagen bauen. Im September soll das Gutachten dann vorliegen. Josef Langgärtner, Vorstandsvorsitzender der Bürgerenergie Parkstein, beklagt die immer noch viel zu langen Genehmigungsverfahren zur Errichtung der Windräder. "Wir spüren aktuell nichts, vom bayerischen Windrad-Turbo", so Langgärtner im BR-Interview.

Im Mai dieses Jahres hatte die Staatsregierung beschlossen, die Regelung für den Bau von Windrädern zu lockern und somit Verfahren zu beschleunigen. Nach Meinung Langgärtners kümmere sich die Bayerische Staatsregierung mehr um die Verlängerung von Atomkraftwerken, als um den Ausbau von Windkraftanlagen.

Windgutachten als nächster Schritt

Für die Parksteiner steht demnächst ein weiteres Gutachten an. Der TÜV-Süd wird über ein Jahr die Windverhältnisse im Ort messen, um ein erforderliches Windgutachten zu erhalten. Parallel dazu werden momentan auch baurechtlichen Genehmigungen weiter angeschoben.

Wenn alle Gutachten und Genehmigungen vorliegen, soll mit dem Bau der Windräder 2024 begonnen werden. Ein Jahr später sollen die Anlagen dann bereits Strom liefern. In Parkstein will eine Bürger-Energiegenossenschaft drei Windräder mit einer Höhe von jeweils 250 Metern errichten. Bei einem Bürgerentscheid im vergangenen Jahr hatte eine Mehrheit der Einwohner für das Projekt gestimmt.