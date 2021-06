Geplanter Solarpark in Grettstadt könnte Ortolan gefährden

Südöstlich der Stadt Grettstadt im Landkreis Schweinfurt soll ein Solarpark entstehen. Doch unmittelbar an den geplanten Standort grenzt das Brutgebiet von Ortolanen an. Es handelt sich dabei um eine Ammernart, die vom Aussterben bedroht ist und nach EU-Recht unter strengem Schutz steht. Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) befürchtet gravierende Folgen für die seltene Vogelart. "Wenn man jetzt diesen kleinen Bestand, den wir hier noch haben, zersplittert, indem man Solaranlagen ungünstig baut, dann schädigen wir dem Ortolan. Das kann dazu führen, dass er insgesamt verschwindet", sagt Norbert Schäffer, der Vorsitzende des LBV.

LBV: Ortolane sind sehr konservative Vögel

Deshalb müsse man bei der Anlage des Solarparks die Ortolane mit bedenken. Schäffer beschreibt den Ortolan als einen sehr konservativen Vogel: "Er verhält sich fast wie ein alter Mann, der vor dem Fernseher sitzt. Der Ortolan sitzt jedes Jahr auf demselben Baum, singt dort und brütet an derselben Stelle", sagt Schäffer.

Ortolanbestand ist schon seit Jahren gefährdet

Wenn man die geplante Anlage ein wenig anders ausrichten würde und bestimmte Regionen aussparen würde, sei der Lebensbereich des Ortolans weiterhin gesichert. "Es geht dabei meist um 50 Meter hier oder da. Wenn man das anpasst, dann können wir erreichen, dass der Ortolan überlebt und aber auch wichtige regenerative Energie hier produziert werden kann", so Schäffer. Das sei vor allem wichtig, weil seit den 1980er Jahren der Ortolanbestand in Bayern um über 80 Prozent zurückgegangen ist. Bereits seit 2006 führt der LBV im Auftrag des Landesamtes für Umwelt (LfU) ein Artenhilfsprogramm für Ortolane durch.

Bruthabitat der Vögel soll geschützt werden

Dagmar Kobbeloer, Koordinatorin des Artenhilfsprogramms, erklärt, dass der Ortolan in Singgemeinschaften von mindestens einem Dutzend Vogelmännchen lebt. Nur in Gebieten, in denen viele Männchen singen, bleiben auch die Weibchen. Dort gibt es dann den für die Population so wichtigen Bruterfolg. "Wir sollten solche Singverbünde von diesen Vögeln absolut nicht zerschneiden. Sonst kann der Ortolan nicht mehr erfolgreich brüten", sagt Kobbeloer.

Alternative Eingrünungsmaßnahmen reichen nicht aus

Zwar sind in dem Entwurf des Solarparks Eingrünungsmaßnahmen geplant, um die Situation zu kompensieren, doch Kobbeloer sieht das kritisch: "Für den Ortolan müsste man wirklich das Vorsorgeprinzip anwenden. Er brütet in dem Gebiet gerade erfolgreich. Man sollte so wenig wie möglich verändern. Und deswegen ist es erwünscht, dass die Module und die Strukturen, die drumherum errichtet werden, von dem Waldrand und den Brutflächen weggerückt werden", erklärt die Artenschutz-Koordinatorin.

Kobbeloer: Artenschutz sei knallhartes EU-Recht

Kobbeloer wünscht sich ein gutes Abstimmen bevor der Solarpark eingerichtet wird. "Den Artenschutz kann man vielleicht auf der einen Seite als sentimental betrachten, aber auf der anderen Seite ist das knallhartes EU-Recht, das wir umsetzen müssen. Wir sollten jetzt das Geld und die Herausforderung nicht scheuen, den Solarpark ein bisschen anzupassen", sagt Kobbeloer. Ihr konkreter Vorschlag ist es, den Solarpark ein wenig zu verschieben und die Zufahrten so zu optimieren, dass der Ortolan ungestört weiter brüten kann.

Landwirte setzen sich für die Vögel ein

Bei der letzten Bestands-Zählung wurden 77 Ortolane in dem Gebiet um Grettstadt erfasst. Gut die Hälfte aller Ortolane lebt laut dem LBV in diesem Gebiet. In vielen anderen Regionen in Süd- und Westdeutschland ist der Ortolan in den letzten Jahrzehnten ausgestorben, so der LBV. Um den aktuellen Bestand zu schützen, gibt es verschiedene Schutzmaßnahmen vom LBV. Dazu gehört auch die Kooperation mit Landwirten, weil Ortolane in landwirtschaftlichen Flächen brüten. So verzichten Landwirte etwa auf Düngung und Pestizide, machen eine Bewirtschaftungspause während der Brutzeit und bauen ortolanfreundliche Feldfrüchte an.