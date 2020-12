Geplanter Impfstart in Schwaben – mit vielen Fragezeichen

Wann, wo und wieviel Impfstoff gegen Covid-19 in Schwaben zu Verfügung stehen wird, ist derzeit noch völlig unklar.

Die schwäbischen Landratsämter gehen allerdings davon aus, dass sie bis zum offiziellen Impfstart am Sonntag, den 27. Dezember, die ersten Lieferungen bekommen werden. "Wir haben uns ausgerechnet, wie viel wir bekommen müssten. Aber wie viele Dosen wir tatsächlich bekommen, wissen wir nicht“, sagt zum Beispiel Jenny Schack, Sprecherin des Landratsamtes Günzburg. Das Landratsamt Ostallgäu rechnet damit, dass nur eine geringe Menge an Impfdosen angeliefert werde.

Zuerst wird in Pflegeheimen und sozialen Einrichtungen geimpft

Fest steht hingegen, dass die ersten Impfungen durch mobile Teams in Pflegeheimen und sozialen Einrichtungen vorgenommen werden. Die Landratsämter setzen damit die Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums um, die auf der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut aufbaut. Besonders gefährdete Risikogruppen sollen demnach zuerst geimpft werden. Dazu gehören Menschen, die über 80 Jahre alt sind, die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Personal in der Medizin und der Altenpflege.

Unterallgäu rechnet mit 1.000 Impfdosen

Der Landkreis Unterallgäu rechnet beispielsweise mit einer ersten Lieferung von 1.000 Dosen. Diese werden zunächst von mobilen Teams abgeholt und zu den Heimen gebracht, so der ärztliche Koordinator des Landkreises, Max Kaplan. Weil im Unterallgäu und in Memmingen insgesamt rund 2.600 Menschen in Seniorenheimen leben, würden laut Kaplan die ersten beiden Impfstoff-Lieferungen ausschließlich für die Heime benötigt.

Impfzentren sind erst nach den Seniorenheimen dran

Erst dann würden auch die Impfzentren mit den Impfungen beginnen. Einen Zeitplan dafür gibt es noch nicht, auch Termine können noch nicht vereinbart werden. Voraussetzung hierfür ist nämlich auch, dass zu diesem Zeitpunkt die bayernweite Software zur Verfügung steht, die für die Registrierung erforderlich ist. Das alles sei für die Impfzentren logistisch eine "große Herausforderung“, so der Unterallgäu-Koordinator Kaplan.

Risikogruppen werden benachrichtigt

Damit die freiwilligen Impfungen der Risikogruppen und in den Einrichtungen reibungslos und zügig vonstattengehen, klären die Behörden derzeit, wer sich impfen lassen möchte. Außerdem werden erste Aufklärungsgespräche geführt. Teilweise muss für die Impfung zudem die Zustimmung der entsprechenden Vormunde eingeholt werden. Menschen über 80 Jahre, die nicht in einer Einrichtung leben, werden dann voraussichtlich als nächstes über ihre Impfmöglichkeiten informiert, die Stadt Kempten rechnet damit beispielsweise bis Mitte Januar und verschickt deshalb bereits Briefe an diese Personengruppe.