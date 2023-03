Geplante Windräder im Chemiedreieck: Was Naturschützer wollen

Im Chemiedreieck sollen bis zu 40 Windräder im Altöttinger und Burghauser Forst entstehen. Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) steht dem Vorhaben skeptisch gegenüber und fordert einen fachlichen Dialog. Mit dem geplanten Projekt sollen jährlich 0,5 Terrawattstunden (= eine halbe Milliarde Kilowattstunden) Windstrom durch einen ortsnahen Windpark im Staatsforst erzeugt werden.

Derzeit sei das Waldgebiet, das für dieses Windkraft-Projekt vorgesehen ist, noch nicht als sogenanntes Vorranggebiet für Windkraft ausgewiesen, kritisiert der LBV. Die Naturschützer fordern daher, dass der vorgesehene Bereich zuerst dementsprechend geprüft wird - unter Berücksichtigung des Artenschutzes und mit einer angemessenen Beteiligung der Öffentlichkeit.

Naturschutzverband LBV verlangt Voraussetzungen für Windpark

Grundsätzlich begrüßt der Naturschutzverband LBV die Initiative des Bayerischen Chemiedreiecks, aufgrund des erheblichen Energiebedarfs bis 2040 klimaneutral zu werden. Doch wenn für den geplanten Windpark schon Staatswald oder auch Bannwald herangezogen werden soll, müssten laut dem LBV-Geschäftsführer Helmut Beran einige Bedingungen erfüllt werden.

Zur Erklärung: Bei einem Bannwald handelt es sich um Wald, der aufgrund seiner Lage in städtischen Ballungsräumen oder waldarmen Gegenden unersetzlich ist. Wenn Bannwald für einen Windpark herangezogen werden soll, müsse angrenzend neuer Wald entstehen, dessen Ausdehnung und Funktion zum gerodeten Gebiet annähernd gleichwertig ist oder werden kann. Außerdem seien aus Sicht des LBV die Standorte so zu wählen, dass Eingriffe wie Rodungen, Kahlschläge, Wegausbauten und Versorgungleitungen minimiert würden.

Abschaltzeiträume für Vögel und Fledermäuse verlangt

Zudem fordert der LBV einen Pufferabstand von mindestens zwei Kilometern zu den Natur- sowie den Vogelschutzgebieten, da diese von den Vögeln als Brutstätte, zur Rast und als Durchzugsgebiet genutzt werden. Für das betroffene Waldgebiet stünden derzeit nur wenige Daten zu windkraftsensiblen Vogel- und Fledermausarten zur Verfügung, also sei eine gründliche Erfassung der relevanten Brutvogel- und Fledermausarten unverzichtbar.

Durch die überregionalen Zugrouten an Inn und Salzach entlang muss in diesem Bereich mit dem regelmäßigen Überflug von Großvögeln wie Störchen oder Greifvögeln gerechnet werden, so der LBV. Für diese Vögel und auch die Fledermausarten müssten eng begrenzt Abschaltzeiträume vorgesehen werden.

Auch der Bund Naturschutz in Bayern will sich zu diesem überregionalen Projekt äußern, am Donnerstagvormittag ist dazu in Altötting eine Pressekonferenz geplant. Nach der Pressekonferenz soll es die Möglichkeit geben, einen potentiellen Windrad-Standort besichtigt werden.