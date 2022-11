Geplante Maut am Fernpass in Tirol: Noch viele Fragen offen

Bis zu 30.000 Fahrzeuge nutzen den Fernpass laut ADAC an Spitzentagen. Er gilt als kurze Verbindung Richtung Süden. Bislang sind Ausflügler und Urlauber hier noch mautfrei unterwegs. Das aber will die neue schwarz-rote Landesregierung in den nächsten Jahren ändern. Viele Fragen sind dabei noch ungeklärt. Das Straßengesetz des österreichischen Bundeslandes Tirol müsste geändert werden. Auch um welchen Streckenabschnitt der B179 es gehen soll, ist noch offen.

Maut soll Tunnelprojekte finanzieren

Ziel der Tiroler Landesregierung ist es jedenfalls, die Fernpassroute mit der Maut weniger attraktiv für den Durchgangsverkehr zu machen. "Der Fernpass darf keine neue internationale Transitroute werden", heißt es im Regierungsprogramm. Außerdem soll der Verkehr auf der Fernpass-Route sicherer werden. Dafür soll mit den Mauteinnahmen ein neuer Tunnel am Fernpassscheitel sowie eine zweite Röhre am Lermoosertunnel finanziert werden.

Anrainer sollen Fernpass-Maut nicht zahlen

Auf BR-Anfrage teilte die Tiroler Landesregierung mit, dass eine "Gesellschaft zur Bemautung der B 179 Fernpassstraße" gegründet werden soll. Dabei würde das Land Tirol Eigentümer der Fernpassstraße bleiben, die Erhaltung und Bewirtschaftung jedoch an die noch zu gründenden Gesellschaft übertragen werden. Die in der näheren Umgebung der Straße wohnende Bevölkerung soll nach dem Vorbild der Felbertauernstraße von der Maut befreit werden. Wer ein osttiroler Kennzeichen am Fahrzeug hat, muss dort keine Maut bezahlen. Eingetrieben wird die Gebühr auf der Felberntauernstraße nicht über die Vignetten und Go-Boxen der österreichischen "ASFINAG" sondern von der Felbertauernstraßen AG.

Die Fernpassstraße führt vom Ende der A7 an der deutsch-österreichischen Grenze als B179 über Reutte bis Nassereith im Bezirk Imst.