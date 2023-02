Geplante Flüchtlingsunterkunft in Pilsting spaltet die Gemüter

Sie waren gekommen, um ihre Solidarität mit Flüchtlingen zu zeigen: Etwa 80 Menschen haben sich laut Polizei am Samstag in Pilsting im Landkreis Dingolfing-Landau versammelt, hielten unter anderem Schilder hoch mit Aufschriften wie "Flüchtling zu sein ist keine Wahl" oder "Wie wäre es mit Mitgefühl". Die AfD hatte zu einer Gegen-Demo aufgerufen.

Grünen-Politikerin: Es gilt das Grundrecht auf Asyl

Mitinitiiert hatte die Solidaritäts-Kundgebung unter anderem die Grünen-Bundestagsabgeordnete Marlene Schönberger. "In Deutschland gilt das Grundrecht auf Asyl", sagte sie. "Gerade in einer Zeit vieler globaler Krisen, wie den Kriegen in der Ukraine oder in Syrien, der furchtbaren Situation in Afghanistan, aber auch den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien haben wir die Verantwortung, Hilfe zu leisten." Dazu gehöre, dass man alle Menschen, die vor Krieg, Gewalt, Hunger und Not zu uns fliehen, eine sichere Unterkunft biete.

60 Demonstranten folgen Aufruf der AfD

Am späten Nachmittag kamen dann etwa 60 Menschen zu einer Gegen-Demonstration am Volksfestplatz zusammen. Auf der Facebook-Seite der AfD Bayern heißt es in einem Post dazu, dass mit den Plänen, einen ehemaligen Supermarkt zu einer Unterkunft zu machen, Bürger "wie gewöhnlich vor vollendete Tatsachen gestellt" würden. Von "Unmut" ist die Rede, und dass sich "jeder fragen" müsse, "ob er eine solche Asylunterkunft demnächst auch in seiner Nachbarschaft möchte."

Beide Veranstaltungen verliefen laut Polizei friedlich.

Bereits zwei Brandanschläge in der Region

Die geplante Unterkunft für Flüchtlinge erhitzt in Pilsting die Gemüter. Am Montag hatten am Rande einer Gemeinderatssitzung rund 150 Menschen gegen die Pläne demonstriert. Eine Woche zuvor hatte es zwei Brandanschläge auf ein für Flüchtlinge aufgestelltes, noch unbewohntes Zelt im benachbarten Steinberg in der Gemeinde Marklkofen gegeben. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden lag bei mehreren Tausend Euro. Ein Tatverdächtiger aus dem Landkreis Dingolfing-Landau sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.