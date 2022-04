Geplante Fahrrad-Vignette in Coburg: "Weder sinnvoll noch fair"

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) hat sich einmal mehr gegen die von zwei Stadträten geforderte Fahrrad-Vignette in Coburg ausgesprochen. Wie eine Sprecherin des ADFC dem BR auf Anfrage mitteilte, wolle und müsse die Politik das Radfahren fördern, um den Verkehr nachhaltig zu machen und auf Klimakurs zu bringen.

Radinfrastruktur aus Steuereinnahmen "rechne sich für alle"

Vergangene Woche hatten in Coburg zwei FDP-Stadträte in einem Antrag an den Bürgermeister eine Fahrrad-Vignette gefordert, mit der sich Radfahrer am Ausbau des Radwegnetzes finanziell beteiligen würden. Diese Idee unterstützt der ADFC nicht. Zuletzt hatte der Verband von einem vorgezogenen Aprilscherz gesprochen. Zwar wollen die Stadträte der FDP so auch den Druck auf die Politik erhöhen, um mehr zu investieren, dennoch erachtet der ADFC die Lösung weder als sinnvoll noch als fair.

Vergleiche mit der Kfz-Steuer seien nicht treffend, da die Steuer nicht zweckgebunden sei und so nicht zwangsläufig für Erhalt und Ausbau der Straßeninfrastruktur eingesetzt werde. Die Radinfrastruktur solle daher weiterhin aus regulären Steuereinnahmen getätigt werden. Das rechne sich am Ende für alle, denn das Radfahren sei ressourcenschonend, gesund und klimafreundlich, so die Sprecherin des ADFC weiter. Weiter würden viele Radfahrende Autos besitzen und dafür bereits Steuern zahlen.