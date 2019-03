vor 35 Minuten

Geplante Anker-Außenstelle in Mering sorgt für Aufregung

Pläne für eine weitere Außenstelle des schwäbischen Anker-Zentrums Donauwörth sorgen für Aufregung im Landkreis Aichach-Friedberg. In einer bisher nicht genutzten Unterkunft in Mering will die Regierung von Schwaben Flüchtlinge unterbringen.