Gepanzerte Spezialfahrzeuge für Bayerische Polizei

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat in Nürnberg die beiden neuen Spezialfahrzeuge der Bayerischen Polizei vorgestellt. Diese sollen Einsatzkräften bei der Abwehr von terroristischen oder anderen akuten Gefahrensituationen schützen, erklärt der Minister.

Kostenpunkt 2,4 Millionen Euro

Die Offensivfahrzeuge „Enok 6.2“ wurden von der Firma Armoured Car Systems (ACS) aus dem Landkreis Aichach-Friedberg entwickelt. Dafür wurden 2,4 Millionen Euro investiert. Eine spezielle Panzerung der Wägen sorgt für den Schutz beim Beschuss, aber auch Sprengstoff. Zudem könne man die Täter auch bekämpfen: Bei einem Fahrzeug gibt es einen drehbaren und automatisch steuerbarem Waffenturm, beim anderen eine Waffenstation, die vom Fahrzeuginneren bedient werden kann.

Geheime Technik zur Terrorismusbekämpfung

Weitere geheime Technik im Inneren kann unter anderem bestimmte Umgebungsgeräusche auswerten. Um den Norden und Süden von Bayern abzudecken, ist ein Spezialeinsatzfahrzeug in Nürnberg und das andere in München stationiert. Nürnbergs Polizeidirektor Hermann Guth erklärt, dass die Vorgehensweise der Terroristen immer unberechenbarer wird. Die speziellen Einsatzfahrzeuge seien daher in Hinblick auf die vergangenen Anschläge in Wien Anfang November oder aber Halle vor einem Jahr notwendig. Er hoffe jedoch, dass es zu möglichst wenigen Einsätzen kommt.

Spezielle Schutzausrüstung auch für alle Streifenfahrzeuge

Innenminister Joachim Herrmann weist zudem daraufhin, dass in den vergangenen Jahren wegen der zunehmenden terroristischen Bedrohung auch alle Streifenfahrzeuge der Polizei mit einer speziellen Schutzausrüstung ausgestattet worden sind.

