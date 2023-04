Georgiritt in Traunstein: Hunderte Pferde und Tausende Zuschauer

Er gilt als schönster Festtag im Chiemgau: der Ostermontag, an dem jedes Jahr der Traunsteiner Georgiritt stattfindet. Weil es ihm im vergangenen Jahr so gut gefallen habe, wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch heuer wieder in die Kreisstadt kommen, um beim Georgiritt mit dabei zu sein und beim traditionellen Schwertertanz zuzusehen. Nach dem Eintrag ins Ehrenbuch der Stadt findet um 9.30 Uhr der Schwertertanz statt, der den Sieg des Frühlings über den Winter symbolisiert. Während der Corona-Zeit hatte der Brauch pausiert.

Ministerpräsident Söder in der Ehrenkutsche

Punkt 10 Uhr, mit dem Läuten der Kirchenglocken, gibt der Herold hoch zu Ross, eine Art Zeremoniemeister, mit einem Spruch das Zeichen zum Aufbruch. Ihm folgen die Schwerttänzer, das Traunsteiner Wahrzeichen, der "Lindl", der Heilige Georg, eine historische Gruppe und die von Pferdegespannen gezogene Wagen mit Blasmusikern sowie zahlreichen Ehrengästen. Dazu zählt auch Ministerpräsident Söder, der in einer Ehrenkutsche mitfahren wird.

Pferdesegnung am Ettendorfer Wallfahrtskircherl

Erwartet werden rund 400 Pferde, vom mächtigen Kaltblut über Haflinger bis hin zum Pony. Zahlreiche Gemeinden aus dem Traunsteiner Umland haben ihr Kommen zugesagt und werden in Abordnungen mitreiten. Der Zug führt die Teilnehmer zum Ettendorfer Wallfahrtskircherl, wo Pferde und Reiter gesegnet werden. Von dort geht es wieder zurück in die Stadt, wo um 14 Uhr nochmals der Schwertertanz am Stadtplatz aufgeführt wird. Zum Traunsteiner Georgiritt werden tausende Besucher aus aus Bayern und der ganzen Welt erwartet.