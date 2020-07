Georg Ratzingers Sarg wird aufgebahrt

Der Sarg von Georg Ratzinger wird am Dienstag von zehn bis 18 Uhr in einem Sarg in der Stiftskirche St. Johann beim Regensburger Dom aufgebahrt. Das Bistum ermöglicht damit allen Regensburgern, sich auch persönlich vom verstorbenen Domkapellmeister und "Papstbruder" zu verabschieden.

Mehrere hundert Einträge in digitalem Kondolenzbuch

Vor Ort können sich die Menschen in ein Kondolenzbuch eintragen. Auch im Internet bietet das Bistum auf der eigenen Webseite ein digitales Kondolenzbuch an, dort haben in den vergangenen Tagen bereits mehrere hundert Menschen Botschaften hinterlassen.

Pontifikalrequiem ausgebucht

Für das Pontifikalrequiem am Mittwoch um 10 Uhr im Regensburger Dom, das von Bischof Rudolf Voderholzer zelebriert wird, mussten sich Interessenten vorab anmelden. Mittlerweile sind alle 200 Plätze vergeben. Das Requiem wird auf der Homepage des Bistums live im Internet übertragen. Um 12.30 Uhr ist die Beerdigung. Ratzinger wird im Stiftungsgrab der Regensburger Domspatzen auf dem Unteren Katholischen Friedhof in Regensburg beigesetzt.

Georg Ratzinger ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 96 Jahren gestorben. Der ältere Bruder von Joseph Ratzinger, dem emeritierten Papst Benedikt XVI., fungierte 30 Jahre lang – bis 1994 – als Regensburger Domkapellmeister und Leiter der Domspatzen.