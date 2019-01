Georg Ratzinger wird 95

2005 wurde sein jüngerer Bruder Joseph Ratzinger zum Papst gewählt – dieses Ereignis hat auch Georgs Leben grundlegend verändert. Seither ist er nicht mehr nur "Herr Domkapellmeister", sondern auch Papstbruder. Wenn es nach Georg Ratzinger geht, dann würde der heutige Tag eher ruhig verlaufen.

"Kein Feierer"

"Ich bin kein Feierer. Ich tu mitfeiern, wenn andere feiern. Aber selber als Mittelpunkt, das liegt mir eigentlich gar nicht, muss ich sagen." Georg Ratzinger

Auch der Regensburger Bischof Voderholzer hat seinen Besuch für einen gemeinsamen Gottesdienst angekündigt. Andere Festivitäten sind für den heutigen Tag aber nicht geplant. Georgs Bruder, der emeritierte Papst Benedikt XVI., gratuliert aus der Ferne. Die beiden haben sich aber erst neulich gesehen. Die Brüder haben den Jahreswechsel gemeinsam im Vatikan verbracht.

Ratzinger brachte Domspatzen auf Weltniveau

Georg Ratzinger wurde in Pleiskirchen im Landkreis Altötting geboren und kam 1964 zu den Regensburger Domspatzen. Seine musikalische Hochbegabung zeigte sich früh. Mit elf Jahren spielt er bereits die Orgel in der Kirche. Sein Bruder Joseph, der spätere Papst Benedikt XVI., berichtet in seinem Buch «Aus meinem Leben», dass die Musik das «besondere Charisma» seines Bruders sei. Georg Ratzinger machte die Domspatzen zu dem, was sie heute sind - ein Knabenchor auf Weltniveau. In seine Zeit als Domkapellmeister fallen ungezählte Plattenaufnahmen, TV-Auftritte und Tourneen.

Ratzinger wurde mit Medaillen, Ehrentiteln und Verdienstorden überschüttet. Auf keinen Titel legt er so viel Wert wie auf den des Domkapellmeisters. Am liebsten werde er mit «Herr Domkapellmeister» angesprochen, sagte er. Das gilt bis heute.

Ohrfeigen für Chorsänger

Erst lang nach seinem Abschied wurde bekannt, dass bei den Domspatzen über Jahrzehnte Kinder und Jugendliche von Betreuern misshandelt wurden. Ehemalige Schüler werfen Ratzinger vor, nicht wachsam genug gewesen zu sein. Und auch gegen ihn selbst kamen Gewaltvorwürfe auf. Um «seine Vorstellungen von musikalischer Qualität durchzusetzen», habe Ratzinger auch nach 1980 «körperliche Gewalt zumindest in Einzelfällen» angewendet, hieß es im Bericht. Ratzinger selbst sprach von «Ohrfeigen» und sagte, dass er sich seit 1980 strikt an das gesetzliche Züchtigungsverbot gehalten habe. Außerhalb der Proben sei er sehr herzlich gewesen, berichten ehemalige Domspatzen.

Ratzinger lebt seit 55 Jahren in Regensburg. "Die Stadt ist praktisch wie ein Stück von mir selber", sagte er einmal. Sein Wohnhaus in der Luzengasse verlässt er nur noch selten, er ist an den Rollstuhl gebunden, sieht nur sehr schlecht. Sein engster Vertrauter ist sein Bruder, der 92-jährige emeritierte Papst Benedikt XVI., mit dem er mindestens einmal pro Woche telefoniert.