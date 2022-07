Geopark Ries: Offizielle Unesco-Urkunde überreicht

Seit heute ist der Geopark Ries offiziell ein Unesco-Geopark: Die Verantwortlichen des Geoparks haben in einem Festakt die enstprechende Urkunde erhalten. Der offizielle Titel lautet "Unesco Global Geopark Ries". Es ist der achte Unesco-Geopark in Deutschland und der erste in Bayern.

Festakt mit Markus Söder

Bei dem Festakt in Nördlingen sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Unesco-Titel sei für Bayern ein wichtiges Ereignis. Der Freistaat habe viele Seen, viele Berge, aber es gebe nur einen großen Krater und das mache das Ries einzigartig. Außerdem machte Söder eine Zusage: Ein geplantes Besucherzentrum für den Unesco-Geopark Ries werde der Freistaat mindestens zur Hälfte bezahlen.

Finanzierungszusage für Besucherzentrum

Für ein Besucherzentrum, ähnlich zu denen in den bayerischen Nationalparks, gibt es bereits erste Ideen. Im Gespräch ist zum Beispiel das zurzeit leerstehende Kloster in Mönchsdeggingen. Möglicherweise könnten aber auch vier kleinere Besucherzentrum jeweils in allen vier Himmelsrichtungen des Astroidenkraters entstehen.

Riesige Chancen für die Region

Der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle (CSU) machte klar: Der Unesco-Titel sei ein Qualitätssiegel für die Region. Natürlich gehe es darum, mehr Besucher im Geopark zu begrüßen, das sei aber nicht das einzige. Es ergäben sich riesige Chancen für die Region, denn Teil des Unesco-Geopark-Titels ist die Verpflichtung, Projekte zur nachhaltigen Regionalentwicklung anzustoßen.

Nördlinger Ries entstand durch Meteoriteneinschlag

Durch den Titel wird die geologische Besonderheit des Nördlinger Ries herausgestellt. Es ist vor rund 15 Millionen Jahren durch den Einschlag eines Asteroiden entstanden.

Durch die hohe Geschwindigkeit des Gesteinsbrockens aus dem All von 70.000 Stundenkilometern und seine Größe von eineinhalb Kilometern entstand durch den Einschlag die Landschaft, die heute als Nördlinger Ries bekannt ist – ein Meteoritenkrater mit einem Durchmesser von rund 25 Kilometern, in dem unter anderem die Städte Nördlingen und Oettingen liegen. Auf Satellitenbildern oder von Aussichtspunkten am Kraterrand lässt sich noch heute die ringförmige Hügelkette erkennen, die die relativ flache Ebene des Ries umspannt.

Unesco-Titel verpflichtet Geopark zur Nachhaltigkeit

Unesco-Geoparks sind neben den Welterbestätten und Biosphärenreservaten eine noch recht junge Auszeichnung der Unesco. Neben dem Schutz der Geologie im Ries ist der Geopark jetzt auch verpflichtet, Projekte zur nachhaltigen Entwicklung anzustoßen.

Dazu zählen im Ries zum Beispiel Geoparkschulen. Das sind reguläre Schulen, an denen Nachhaltigkeit im Unterricht besonders thematisiert wird. Aber zum Beispiel sollen ebenfalls geplante Rad- und Wanderwege zu verschiedenen Geotopen Bildung, Naherholung und sanften Tourismus kombinieren – für eine insgesamt nachhaltige Entwicklung der Region.