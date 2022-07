Wasserhahn von Unbekanntem geöffnet: Millionen Liter ausgelaufen

Rund zwei Monate lang ist der Wasserhahn offengestanden. Er befindet sich an der Außenseite einer Alpe in Kornau, einem Ortsteil von Oberstdorf. Der Hahn ist dort frei zugänglich. Laut Polizei wurde er von einem Unbekannten aufgedreht. Bis die Verantwortlichen bemerkten, dass der Hahn nicht zugedreht war, liefen mehr als 6.000 Kubikmeter, also sechs Millionen Liter Wasser aus dem Hahn.

Flurschaden und mehr als 10.000 Euro Wasserkosten

Die Wasserkosten belaufen sich auf 10.500 Euro. Außerdem entstand ein Flurschaden, dessen Höhe die Polizei noch nicht bezifferte. Die Polizei in Oberstdorf sucht nun nach dem Verursacher und bittet um Hinweise.