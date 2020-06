Geocaching im Frankenwald - GPS-Schnitzeljagd für Erwachsene

Die sogenannte Schnitzeljagd kennt wohl jeder aus seiner Kindheit. Doch wer glaubt, aus dem Alter für Schnitzeljagden könne man herauswachsen, der liegt falsch. Geocaching nennt sich die moderne Art des Ganzen.

Koordinaten führen zu Verstecken

Verschiedene Caches, also Stationen oder geheime Verstecke, die der "Abenteurer" auf seinem Spaziergang oder auf seiner Wanderung auffinden soll, werden im Internet als Koordinaten hinterlegt. Mit einem GPS-Empfänger, wie zum Beispiel einem Smartphone, können die Verstecke dann gefunden werden.

Selbstversuch: Geocaching im Frankenwald

Auch im Frankenwald gibt es einige Geocaching-Touren. Reporter Markus Klingele wollte das Geocaching kennenlernen und machte sich mit den erfahrenen Teilnehmern Lukas und Mona auf den Weg. Vor Beginn der Tour muss sich der Geocacher lediglich in einem Geocaching Portal anmelden, ein Benutzerkonto erstellen und eine App herunterladen, natürlich kostenlos.

"Geheime Lager" im Wald

Startpunkt der Route ist der Prinz Luitpold Turm am Gipfel des Döbraberges. Neben einer kleinen Sporteinheit, in Form von 96 Stufen, erhält man zusätzlich einen traumhaften Ausblick in 809 Metern Höhe. Danach geht es zu den einzelnen "geheimen Lagern" im Wald, also den Caches. Jedes Lager sieht anders aus, vom versteckten Briefkasten bis zur Playmobil-Kiste. Mit dem zuvor erstellten Benutzernamen kann sich der Abenteurer am Lager in eine Liste eintragen, die zeigt, wer das geheime Versteck zuvor schon gefunden hat. Ein Spaziergang mit Abenteuer-Flair also, eine tolle Option, die Ferien daheim zu verbringen, findet Reporter Markus Klingele.