Geo-Zentrum Solnhofen verbindet Hotspots der Region

Das Geo-Zentrum Solnhofen verbindet nun das Bürgermeister-Müller-Museum in Solnhofen, den Hobbysteinbruch in Solnhofen und die beiden Bayerischen Geotope Felsengruppe zwölf Apostel und die Urvogelfundstelle in Langenaltheim. Ziel des Zusammenschlusses ist es, die vier touristischen Geo-Hotspots sowohl im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, als auch in der Metropolregion Nürnberg noch bekannter zu machen.

Einmaliges im Museum Solnhofen

Jennifer Karl testet das Angebot des Geozentrums Solnhofen gemeinsam mit ihrer Tochter Sophia. Am Eingang des Bürgermeister-Müller-Museums in Sollnhofen entdeckt die elfjährige Sophia einen Schnecke aus der Urzeit. Bei diesen "Schnecken" handelt es sich um sogenannten Ammoniten, eine gehäusetragende Tintenfischgruppe, sagt Martin Röper. Er ist der Museumsleiter in Solnhofen und hat den Zusammenschluss der vier touristischen Orte vorangetrieben. Das Ziel sei es, laut Röper, ein Bewusstsein zu schaffen, dass dort etwas ganz besonderes, Einmaliges auf der Welt ausgestellt ist.

Museum bietet Einblicke in verschiedene Urzeiten

Das Museum in Solnhofen ist aufgebaut wie ein "PaläoZoo" und stellt in unterschiedlichen Räumen die Tiere der verschiedenen Urzeiten aus. "Tiere die sich zu Lebzeiten begegnet sind, friedlich oder auch unfriedlich, die sind in einem Raum im Museum zusammengefasst", sagt Röper. Im dunkelblauen Raum wird der Lebensraum des offenen Meeres gezeigt. Im türkisen Raum ist die Unterwasserwelt mit den Korallen ausgestellt. Der hellblauen Raum stellt die Lagune dar und im grünen Raum sind die Jura Inseln zusammengefasst. Der Höhepunkt der Ausstellung ist aber der gelbe Raum. Dort sind die Flugsaurier und der berühmte Urzeitvogel Archaeopteryx zu Hause.

Multimedia-Station mit 3D-Plastik eines Urzeitvogels

Bei den beiden Besucherinnen Sophia und ihrer Mutter Jennifer Karl ist die Multimedia-Station besonders beliebt. Dort steht eine 3D-Plastik des Archaeopteryx, davor ein Bildschirm. Mit einem Touchscreen kann Sophia so viele verschiedene Infos rund um den Urzeitvogel abrufen.

Schatzsuche im Hobbysteinbruch in Solnhofen

Nach dem Rundgang durch das Museum besuchen Sophia und ihre Mutter noch den Hobbysteinbruch in Solnhofen. Ausgestattet mit Hammer, Meisel und einem Eimer begeben sich die beiden auf Schatzsuche im Steinbruch. Vorsichtig klopfen sie die Steinplatten auseinander. "Dann kann man die Platten öffnen wie ein Buch und wenn man Glück hat dann ist vielleicht auch was eingeschlossen im Stein", sagt Jennifer Karl.

Funde dürfen mit nach Hause genommen werden

Nach ein paar Versuchen haben die beiden Erfolg und finden einen kleinen Ammoniten. Alles was sie gefunden haben, dürfen sie als Andenken an den Tag im neuen Zusammenschluss Geozentrum Solnhofen mit nach Hause nehmen.