Die Vereine "Genussregion Oberfranken" und "Bierland Oberfranken" wollen ihre Zusammenarbeit künftig vertiefen. Ziel soll sein, die Bedeutung von Essen und Trinken für die oberfränkische Identität herauszuarbeiten, betonte Norbert Heimbeck, Geschäftsführer der Genussregion, auf einer Pressekonferenz am Montag in Kulmbach. Außerdem solle das Regionalmarketing verbessert werden.

"Genussregion" und "Bierland" mit gemeinsamer Plattform

Die Verknüpfung von Bierkultur, Gastronomie und Tourismus sei noch verbesserungsbedürftig. Daher sollen die gesammelten Daten der beiden Vereine künftig zusammengeführt werden und über eine gemeinsame Plattform abrufbar sein, betonte der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner (FW), der auch Vorsitzender der beiden Vereine ist. Die finanziellen Mittel für diese auf drei Jahre angelegte Aufgabe kommen unter anderem von der Oberfranken Stiftung.

23 von 100 bayerischen Genussorten liegen in Oberfranken

Die beiden Vereine bieten 200 sogenannte Genusserlebnisse an. Sie reichen von den stark nachgefragten Bierwanderungen über Erlebnis-Landwirtschaft bis hin zu kulinarischen Wanderungen. Insgesamt liegen 23 der 100 bayerischen Genussorte in Oberfranken, soviel wie in keinem anderen Regierungsbezirk. Daneben soll durch die Zusammenarbeit auch der Fokus auf die zum Teil jahrhundertealten Handwerkstraditionen gelenkt werden, die ebenfalls zur kulturellen Identifikation Oberfrankens beitragen würden, so Heimbeck.

Die Genussregion Oberfranken wurde für ihre Arbeit von der deutschen Unesco-Kommission bereits in das Verzeichnis zum Erhalt des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.