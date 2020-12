Genug Kunstschnee: Schneekanonen im Fichtelgebirge abgeschaltet

Im Fichtelgebirge werden die Schneekanonen am Abend abgeschaltet. Am Ochsenkopf und am Klausenhang in Mehlmeisel sei in den vergangenen fünf Tagen genügend Kunstschnee produziert worden, um für eine mögliche Saisoneröffnung vorbereitet zu sein, heißt es. Der Vorrat mit 20.000 Kubikmetern lagert auf Schneebergen mit bis zu drei Metern Höhe und sei robust genug, um mildere Temperaturen und auch Regenfälle auszuhalten. Bei Bedarf könne der Kunstschnee dann auf den Skipisten ausgewalzt werden, so der Bürgermeister von Mehlmeisel, Franz Tauber (Freie Wählergemeinschaft).

Start der Wintersportsaison im Fichtelgebirge wegen Corona verschoben

Im Moment bereiten sich die Skigebiete in Nordostbayern auf eine Öffnung am 11. Januar vor. Ursprünglich war die Saisoneröffnung im Fichtelgebirge für den 18. Dezember vorgesehen, wurde aber wegen des coronabedingten Teil-Lockdowns gekippt. Am kommenden Mittwoch wollen die vier Ochsenkopf-Gemeinden Warmensteinach, Bischofsgrün, Fichtelberg und Mehlmeisel beraten, ob man sich für eine vorzeitige Öffnung der Skigebiete einsetzen wolle.

Lifte und Pisten im Fichtelgebirge für Einheimische freigeben

Zumindest für Einheimische könnten die Lifte und Skipisten freigegeben werden, meint Andreas Munder von der Tourismus- und Marketing-GmbH Ochsenkopf. Man könne sich vielleicht einem entsprechenden Vorstoß aus dem Allgäu anschließen und so die Staatsregierung zum Einlenken bewegen.

Für Bergbahnen und Lifte im Fichtelgebirge gibt es Hygienekonzepte

Die beiden Ochsenkopfbahnen seien bereits im Sommer mit einem funktionierenden Hygienekonzept gelaufen. Das sei für den Wintersport nochmals verbessert worden. Auch die Betreiber der Schlepplifte hätten überzeugende Hygienekonzepte erstellt, so Munder weiter.

Skihang am Klausenlift in Mehlmeisel wird nicht gesperrt

Ein Problem sei allerdings die Kontrolle der Wintersportler bei einer teilweisen Öffnung für Einheimische. Der Mehlmeisler Bürgermeister Franz Tauber sagt, er werde seinen Skihang, einen der größten im Fichtelgebirge, keinesfalls über die Weihnachtsferien absperren. Wer ihn begehen wolle, könne dies auch ohne Skilifte tun.