Genug Kohlensäure, aber höhere Preise bei Bier und Limo

Schwabens Brauereien haben wieder genug Kohlensäure. Sowohl die Aktienbrauerei Kaufbeuren als auch die Brauerei Riegele aus Augsburg teilten BR24 mit, dass es keine Engpässe mehr gebe. Im September vergangenen Jahres musste in Kaufbeuren die Limonaden-Produktion für knapp vier Wochen gestoppt werden, weil die Tanks nicht mehr genug Kohlendioxid hatten, um die komplette Produktpalette herzustellen. Außerdem verwendet die Aktienbrauerei für einige Produktionsabläufe inzwischen Stickstoff statt Kohlendioxid.

So kam es zur Kohlensäure-Knappheit

Auch andere Brauereien hatten Schwierigkeiten, das Gas in ausreichenden Mengen zu bekommen. Schuld daran waren die gestiegenen Gaspreise. Denn Kohlensäure fällt als Nebenprodukt bei der Herstellung von Düngemitteln an. Die Düngemittelhersteller mussten jedoch in Folge der massiv gestiegenen Kosten ihre Produktion drosseln. Ende September machten auch der Deutsche Brauerei-Bund und dessen sechs Regionalverbände in einem offenen Apell auf die katastrophale Lage aufmerksam und forderten Unterstützung der Politik. Inzwischen sei der Kohlensäure-Mangel kein Thema mehr, heißt es aus Augsburg und Kaufbeuren.

Malz, Kronkorken und Glas: Alles ist teurer geworden

Mit Hilfe von politischem Druck konnten bereits im November und Dezember die beiden Brauereien ihre Tanks wieder füllen. Allerdings kämpfen die Brauereien bei anderen Produkten weiterhin mit erhöhten Preisen. "Alles, was wir zur Bierherstellung brauchen, ist teurer geworden: Malz, Zucker, Kronkorken oder Glas – teilweise gab es Preissteigerungen um das Dreißigfache", so Bernd Trick, der technische Leiter der Aktienbrauerei Kaufbeuren. Selbst bei der Natronlauge zur Reinigung der Flaschen gab es gewaltige Preissteigerungen, Salzsäure koste im Vergleich zu 2019 das Dreißigfache. Beide Brauereien kündigten an, dass sich die Getränkepreise im Frühjahr erhöhen werden.