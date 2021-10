Genesener Seeadler wird im Kreis Regensburg ausgewildert

In Regenstauf im Landkreis Regensburg entlässt der Landesbund für Vogelschutz am Freitagnachmittag einen genesenen, vier Jahre alten Seeadler wieder in die Lüfte. Anfang September war das Tier verletzt auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr gefunden und anschließend in der Vogelstation des LBV behandelt worden.

Adler hatte offene Wunden aus Revierkampf

Da der Seeadler noch zu jung für ein eigenes Revier sei, werde er nicht mitten in der Adlerpopulation, sondern etwas am Rand ausgewildert, hieß es vom LBV. Der Ort sei aber ein geeigneter Lebensraum für den Adler, der ohnehin auch jederzeit wieder in die nördliche Oberpfalz oder an die Donau fliegen könne. Beschäftigte des LBV und ein Tierarzt hatten den verletzten Greifvogel knapp zwei Monate lang versorgt. Seine Verletzungen, darunter drei offene Wunden, hatte er sich laut LBV vermutlich bei einem Revierkampf zugezogen.

Seeadler kommen über Oberpfalz nach Bayern

Aktuell gibt es im Freistaat insgesamt gut 20 Seeadler-Brutpaare. Die Oberpfalz ist das Schwerpunktgebiet dieser Greifvogelart. Auch wenn die bayerische Population noch klein sei, bleibe sie stabil und wachse sogar leicht, sagte LBV-Pressesprecher Markus Erlwein auf BR-Nachfrage. Der Seeadler komme also über die Oberpfalz zurück in den Freistaat. Ziel sei es, den Seeadler wieder bis ins Voralpenland zu bringen.