Genesene helfen Corona-Patienten in Regensburg mit Blutplasma

Mit einer Blutplasmaspende am Universitätsklinikum Regensburg können genesene Corona-Patienten die Behandlung akut erkrankter Menschen unterstützen. Denn wer die Corona-Infektion überstanden hat, besitzt Antikörper gegen das Virus im Blut. Die können anderen Infizierten helfen.

Alle Informationen und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in der Oberpfalz

Ärzte setzen große Hoffnung in den Heilversuch

Zwei der Freiwilligen, die ihr Blutplasma spenden, sind Gaby und Uwe Baumer. Nach einem Skiurlaub in Ischgl infizierte sich Uwe Baumer mit dem Corona-Virus und steckte zuhause auch seine Frau an. Das Ehepaar gehörte zu den ersten Covid-19-Patienten in Neumarkt in der Oberpfalz. Kein gutes Gefühl, sagt Uwe Baumer. Während seine Frau nur leichte Symptome zeigte, die eher einer leichten Erkältung glichen, war der Verlauf bei ihm heftiger. "Fieber, leichter Husten, Verlust des Geschmackssinns", zählt er als Symptome auf. Mehrere Kilo Gewicht verlor er im Verlauf der Krankheit, die sich über Tage hinzog.

Mittlerweile sind beide wieder gesund. Damit sind sie ideale Kandidaten für den derzeit am Regensburger Uniklinikum laufenden Versuch, der schwerkranken Patienten am Uniklinikum in Regensburg Hoffnung macht. Die Ärzte am Uniklinikum wollen mit Blut von Genesenen, wie dem Ehepaar Baumer, schwerkranken Covid-19-Patienten helfen.