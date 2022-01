Generationenwechsel beim Rettungshubschrauber Christoph 18

Zum Jahreswechsel hat es einen Generationenwechsel bei dem an der Main-Klinik in Ochsenfurt (Lkr. Würzburg) stationierten Rettungshubschrauber Christoph 18 gegeben. Nach elf Jahren als Stationsleiter und verantwortlicher Stationspilot übergab Christian Stangl zum 1. Januar 2022 den Steuerknüppel in jüngere Hände. Mit 60 Jahren schied er altersbedingt aus dem aktiven Rettungsdienst in der Luft aus. Mit dem ebenfalls am Standort Ochsenfurt tätigen Achim Keck hat die Stationsleitung und die Position als Stationspilot ein erprobter Fachmann übernommen. Der Hubschrauberpilot fliegt bereits seit elf Jahren mit Christoph 18. Als "fränkisches Urgestein“ kennt der Tauberrettersheimer die Region und seinen Einsatzbereich wie seine Westentasche.

Position des ärztlichen Leiters und des Chef-Sanitäters neu besetzt

Im Laufe des vergangenen Jahres hatten auch der Ärztlichen Leiter und der "Chef-Sanitäter" gewechselt. Dr. Julian Küstermann, Oberarzt der Anästhesie und Intensivmedizin, war fünf Jahre als Ärztlicher Leiter des Luftrettungsstandorts Ochsenfurt tätig. Er prägte die medizinische Weiterentwicklung der Arbeit an Bord des Hubschraubers im Kontext des ADAC Konzepts wesentlich mit und übergab seine Aufgabe bereits im Oktober an seinen Kollegen Tobias Schellenberger.

Ebenfalls neuer Anästhesist im Rettungshubschrauber

Mit dem Facharzt für Anästhesiologie konnte ein engagierter und erfahrener Notarzt ebenfalls aus den Reihen der Main-Klinik gefunden werden. Nach 40 Jahren als Rettungsassistent auf dem Hubschrauber übergab auch Ernst Freier seine Tätigkeit an einen jüngeren. Thorsten Stadler löste ihn als "koordinierender Helikopter Emergency Medical Services Crew Member" bereits im Juli ab. Mit Ernst Freier verlässt das Rettungsteam ein "Mann der ersten Stunde", wie Landrat Thomas Eberth anmerkte. Freier war in den vergangenen vier Jahrzehnten neben dem Rettungsdienst des ADAC auch bei der DRF Luftrettung sowie dem Bundesgrenzschutz geflogen und arbeitete als Rettungsassistent beim Malteser Hilfsdienst.

Erfahrener Rettungssanitäter bleibt an Bord

Mit Thorsten Stadler ist eine ebenfalls erfahrene Nachfolge gesichert: Stadler ist Notfallsanitäter an der BRK Rettungswache in Giebelstadt und engagiert sich außerdem ehrenamtlich stark beim dortigen Roten Kreuz. Seine Höhenfestigkeit und Expertise am Luftrettungsstandort Ochsenfurt steht zudem außer Frage: Bereits seit neun Jahren fliegt Stadler auf Christoph 18 mit.

Seit mehr als 40 Jahren über Unterfranken in der Luft

Seit dem 31. Juli 1980 ist an der Rettungshubschrauber an der Main-Klinik Ochsenfurt stationiert. Christoph 18 deckt im Radius von rund 70 Kilometern rund um Ochsenfurt ein Areal von Aschaffenburg bis Nürnberg und von Bad Kissingen bis Heilbronn ab. Knapp zwei Drittel ihrer Einsätze fliegen die Luftretter im Landkreis Würzburg. Die Primärzielklinik des Rettungshubschraubers ist das Universitätsklinikum Würzburg. Außerdem werden die Unfallkliniken in Aschaffenburg, Schweinfurt, Schwäbisch Hall, Nürnberg, Erlangen und Bad Mergentheim angeflogen.

Seit mehreren Jahren ist Christoph 18 der einsatzstärkste Rettungshubschrauber in Bayern. Das war auch 2020 nicht anders, wie die Einsatzbilanz der ADAC Luftrettung belegt.