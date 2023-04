Warum junge Menschen anders als ihre Eltern arbeiten wollen

"Wir brauchen keine Statussymbole, keine fetten Autos und ausladenden Vorstadtvillen. Stattdessen wollen wir weniger arbeiten." Das schreibt Lea Schönborn in einem Kommentar für den Spiegel, der im vergangenen Jahr für Furore gesorgt hat. Mit 27 Jahren gehört sie zur Generation Z. Gemeint sind damit alle Geburtenjahrgänge ab etwa 1996.

"Freizeit statt Karriere: Lohnt sich Leistung noch?" Darüber diskutiert die Münchner Runde heute Abend ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen und hier bei BR24 im Livestream. Zu Gast sind die bayerische Arbeitsministerin Ulrike Scharf (CSU), der Präsident der IHK für München und Oberbayern, Klaus Josef Lutz, die Autorin und Unternehmerin Ronja Ebeling und Enzo Weber, Arbeitsmarktexperte an der Universität Regensburg.

An der Deutschen Journalistenschule in München, an der Lea Schönborn ausgebildet wurde, habe der Stress zwangsläufig zur Arbeit dazugehört. Das sei symptomatisch für unsere Gesellschaft: "Es ist ein Statussymbol in unserer Gesellschaft viel zu arbeiten und sich über den Stress zu definieren“, erzählt Schönborn, die momentan für die Redaktion "Zeit Online" drei Tage pro Woche in Teilzeit arbeitet. Ideal wären für sie vier Tage in der Woche. "In meinem Umfeld wollen die meisten eigentlich nur eine Vier-Tage-Woche", so Schönborn.

4-Tage-Woche kann auch im Handwerk funktionieren

Doch kann das in der Praxis gelingen? Auch fernab von Schreibtischjobs? "Ja", sagt Othmar Osenstätter. Er ist Seniorchef eines Holzunternehmens in Schongau, das Sägefurniere herstellt.

Früher haben seine Mitarbeiter 41,5 Stunden an viereinhalb Tagen gearbeitet. Jetzt sind sie 38 Stunden an vier Tagen im Dienst – bei gleichem Gehalt, betont Othmar Osenstätter. Seit der Umstellung wird aber jeden Tag eine halbe Stunde länger gearbeitet. Dafür starten die Mitarbeiter schon Donnerstagabend statt Freitagmittag in ihr Wochenende. "Die Motivation der Mitarbeiter ist sicherlich gestiegen. Wenn man weiß: 'Ich arbeite vier Tage volle Pulle. Und weiß, dass ich dann drei Tage frei habe und mich an einem langen Wochenende erholen kann.‘ Damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.“

Reaktion auf den Fachkräftemangel

Die Entscheidung ist eine Reaktion auf den Fachkräftemangel. Damit will das Unternehmen wettbewerbsfähig und attraktiv für Arbeitnehmer sein, erzählt Osenstätter. Er führt den Betrieb als Familienunternehmer mit seiner Frau und seinem Sohn. "Mein Sohn war der vollen Überzeugung: Das kann nur so funktionieren: Dass wir gute Mitarbeiter über diesen Weg bekommen. Mittlerweile bin ich genauso weit, dass ich sage: 'Das ist der Weg, der uns jetzt diesen Erfolg bringt.‘“

Klimakrise, geringe Rente, ungewisse Zukunft

Weniger arbeiten für mehr Freizeit: Viele junge Menschen wollen genau das und hinterfragen das Arbeitsleben ihrer Eltern und Großeltern. Sie stellen sich aber zunehmend auch die Sinnfrage: Wofür so viel arbeiten, wenn die Zukunft so ungewiss ist. Lea Schönborn etwa denkt dabei an die Klimakrise. Oder an die Aussicht auf eine geringe Rente: "Ich glaube die Unwissenheit, wie viel Geld man am Ende haben wird, wenn man aufhört zu arbeiten: Die macht schon was damit, wie man jetzt im Leben steht.“

Soziologe Hurrelmann: "Junge Menschen sind hochmotiviert.“

Oft wird jungen Menschen mangelnde Arbeitsbereitschaft nachgesagt, meist von Älteren. Das ist falsch, sagt der Soziologe Klaus Hurrelmann. Er forscht seit Jahrzehnten zur Entwicklung der Jugend. Die wolle sehr wohl arbeiten. Ihre Motivation sei hoch, das würden alle Untersuchungen zeigen, erklärt Hurrelmann. "Junge Menschen möchten Erfüllung, Spaß und Freude im Beruf haben. Gleichzeitig möchten sie auch gutes Geld verdienen.“ Das sei heute nicht mehr ganz sicher, denn: "Man kann mit dem, was man im Beruf verdient, keine Bäume ausreißen“. Die Eltern und Großeltern der jungen Generation konnten sich häufig eine Immobilie leisten. "Das geht heute gar nicht mehr so einfach. Die Gewichte haben sich verschoben“, so Hurrelmann.

Fachkräftemangel verstärkt Verhandlungsposition

Sich am Arbeitsplatz nicht kaputtzumachen und das Berufs- mit dem Privatleben zu vereinbaren: Das möchten alle Generationen, sagt Klaus Hurrelmann. Durch den Fachkräftemangel sei die Position der jungen Menschen aber deutlich gestärkt. Sie könnten sich ihren Arbeitgeber nach guter Ausbildung häufig aussuchen, so der Forscher. "Ich glaube, das ist ein bisschen revolutionär, was die jungen Leute hier auf die Reihe bringen“, meint Hurrelmann.

Produktivität kann durch weniger Arbeitszeit steigen

Für Lea Schönborn hat die 4-Tage-Woche noch einen anderen Vorteil, der auch für die Arbeitgeber interessant sein dürfte: "Ich glaube, man ist viel produktiver, wenn man weniger arbeiten kann, weil man dann in dieser kurzen Zeit viel mehr schaffen muss. Als wenn man weiß, man hat fünf Tage. Dann dehnen sich Aufgaben aus, die sich gar nicht so ausdehnen müssten.“

Das bestätigt auch Holzunternehmer Othmar Osenstätter. Trotzdem hätten viele Unternehmen Sorge, dass die Produktivität mit einer anderen Arbeitsmentalität junger Menschen sinken könne, meint der Soziologe Klaus Hurrelmann. "Aber grundsätzlich besteht durch die Orientierung der jungen Leute, auch durch ihre digitale Intuition, eine riesige Chance in den Unternehmen effizient zu werden.“ Eine Voraussetzung dafür müsse sein, den Wunsch nach weniger Arbeitszeit richtig in den Arbeitsprozess hineinzubringen. "Ich glaube, hier sind generationenübergreifende Teams genau das Richtige“, so Hurrelmann.

Ältere Arbeitnehmer bringen ihre Arbeitserfahrung ein, jüngere Mitarbeiter achten darauf, dass niemand im Team zu viele Überstunden macht: So könnte eine Arbeitskultur aussehen, die allen gut tut.