Generation "Nichtschwimmer" - DLRG will ein Zeichen setzen

Vielerorts in Bayern können Kinder am Sonntag, den 22. Mai ins Schwimmbad kommen und ein Schwimmabzeichen ablegen. Das ist möglich durch den bayernweiten Tag des Schwimmabzeichens der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

In Niederbayern und in der Oberpfalz beteiligen sich der Schwimmclub 53 Landshut, die DLRG Ortsverbände Abensberg, Passau und Büchlberg sowie der TV 1861 Amberg und der ASV Cham.

Corona: Rund 200.000 Kinder konnten nicht Schwimmen lernen

In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Schwimmverband will die DLRG zum Start der Freibadsaison Eltern und Kinder zum "sicheren" Schwimmen motivieren, so der Geschäftsführer des Landesverbands Bayern Volker Härdtl. Die DLRG schätzt, dass in Bayern rund 200.000 Kinder wegen Corona keine Möglichkeit dazu hatten, Schwimmen zu lernen.

Auch bei der Wasserwacht Bayern haben während der Pandemie-Jahre weit weniger Menschen ein Schwimmabzeichen abgelegt. Haben 2019 noch fast 12.000 erfolgreich ihr Seesternchen-Abzeichen geschafft, waren es im Jahr darauf nicht einmal 3.000.

Der Rückstau muss aufgeholt werden

Geschlossene Schwimmbäder und ausgefallene Schulschwimmkurse waren laut der stellvertretende Pressesprecherin des Bayerischen Roten Kreuzes, Claire Banzer, der Grund dafür. Zwar seien die Zahlen aktuell wieder im Steigen begriffen, trotzdem: "Der Rückstau aus 2020 muss noch aufgeholt werden", so die stellvertretende Pressesprecherin.

Da es bei den Schwimmkursen aktuell lange Wartelisten gibt, hat die Wasserwacht die Kampagne "Bayern Schwimmt" gestartet und bietet im Internet Videos zum Schwimmen lernen.

"Ein Seepferdchen macht noch keinen sicheren Schwimmer"

Claire Banzer vom Bayerischen Roten Kreuz gibt aber zu bedenken: "Ein Seepferdchen macht noch keinen sicheren Schwimmer". Sie appelliert deshalb inständig an alle Eltern, ihre Kinder gerade im Sommer nach Corona im Schwimmbad gut im Auge zu behalten.