Generalsekretärin Müller: "Schwere Monate liegen hinter der SPD"

In knapp neun Monaten wählen die Bayern einen neuen Landtag - und die Parteien bringen sich langsam in Stellung. Die bayerische SPD musste allerdings noch wichtige Personalien klären: Nach dem Rücktritt des bisherigen Generalsekretärs Arif Tasdelen, hat der Landesvorstand die SPD-Landtagsabgeordnete Ruth Müller aus Pfeffenhausen (Kreis Landshut) und den Nürnberger SPD-Vorsitzenden und Stadtrat Nasser Ahmed zu kommissarischen Nachfolgern berufen.

Bundes- und weltpolitische Herausforderungen

Die Bayern-SPD-Spitze will damit nach dem Wirbel um die Vorwürfe gegen den bisherigen Generalsekretär und dem schwachen Umfragewert im BayernTrend von 9 Prozent auch ein Aufbruch-Signal in die Partei und an die Öffentlichkeit senden.

Für die schlechten Umfragewerte ihrer Partei macht Müller bundes- und weltpolitische Herausforderungen verantwortlich. Aufgrund des Krieges in der Ukraine und den auf breiter Front gestiegenen Preisen seien die vergangenen Monate sehr schwierig für die Kanzler-Partei gewesen. Das habe sich auch auf die SPD im Freistaat ausgewirkt, so Müller im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Müller organisiert Wahlkampf

Hauptaufgabe der neuen Generalsekretärin ist die Organisation des Landtagswahlkampfes. Laut Müller arbeitet die SPD in Bayern dabei mit der Werbeagentur Brinkert Lück zusammen. Diese Agentur war bereits an der Organisation des Bundestagswahlkampfes von Olaf Scholz beteiligt. Müller, die seit zehn Jahren im bayerischen Landtag sitzt, wolle sich mit ihrer Kampagne an den "Herausforderungen der Zeit" orientieren.

Sie sieht eine ihrer vordringlichsten Aufgaben in den kommenden Monaten darin, das "bayerische Lebensgefühl", das die SPD durchaus auch habe, deutlicher zu kommunizieren. Auch die Probleme des ländlichen Raumes, wie etwa einen unzureichenden öffentlichen Nahverkehr, will Müller stärker thematisieren.

Wahl auf dem nächsten Landesparteitag

Angesprochen auf den Rücktritt ihres Vorgängers Arif Tasdelen verwies Müller auf eine parteiinterne Kommission, die die Vorgänge aufklären solle. Tasdelen war am Mittwoch nach nicht ganz zwei Jahren im Amt zurückgetreten. Er reagierte damit auf Vorwürfe der Jusos, sich nicht korrekt gegenüber jungen Frauen verhalten zu haben. Tasdelen soll beispielsweise eine junge SPD-Kandidatin nach ihrer Telefonnummer gefragt haben. Die Frau empfand sein Verhalten als aufdringlich.

Müller ist derzeit nur kommissarisch im Amt. Auf dem nächsten Landesparteitag der SPD im Mai soll sie dann zusammen mit ihrem designierten Stellvertreter Nasser Ahmet aus Nürnberg gewählt werden.