Generalsekretär Grötsch: Folgt er Kohnen an der SPD-Spitze nach?

Der Generalsekretär der bayerischen SPD, Uli Grötsch aus Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) begrüßt den angekündigten Rückzug der SPD-Vorsitzenden Natascha Kohnen (53) und ergänzt: "Heute ist der Tag, Natascha Kohnen 'Danke' zu sagen dafür, dass sie die SPD in Bayern in ihrer wahrscheinlich schwersten Zeit geführt hat und ihr davor acht Jahre lang als Generalsekretärin gedient hat."

Kohnen will Platz für Jüngere machen

Über mögliche eigene Ambitionen auf den Landesvorsitz wollte Grötsch im Bayerischen Rundfunk nicht reden. Entscheidend sei das Votum der Delegierten auf dem für März angesetzten Parteitag; "Heute ist nicht der Tag, an dem ich über Nachfolge rede."

Die SPD-Landeschefin Natascha Kohnen hat angekündigt, bei der nächsten Wahl nicht mehr für den Parteivorsitz anzutreten. Auf ihrer Facebook-Seite schreibt die 53-Jährige: "In meinen Augen ist es Zeit, dass mehr Jüngere die Verantwortung an der Spitze übernehmen. Denn die Zukunft ist ihre."

Grötsch: Möglicher Nachfolger an der Spitze

Der Oberpfälzer Uli Grötsch ist 45 Jahre alt und würde damit der von Natascha Kohnen genannten Anforderung genügen, dass "Jüngere die Verantwortung an der Spitze übernehmen". Er arbeitete als Polizist in München und Nürnberg und schließlich am Grenzübergang seiner Heimatgemeinde Waidhaus. Er ist seit 2013 Mitglied des Bundestags, in dem er vor allem als Experte für Innere Sicherheit tätig hervorgetreten ist. Außerdem ist er Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das die Arbeit der Geheimdienste in Deutschland im Auftrag des Bundestags kontrolliert. Mit der Wahl Kohnens zur SPD-Vorsitzenden in Bayern 2017 wurde er Generalsekretär, 2019 wurde er in diesem Amt wiedergewählt.