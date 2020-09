Generalprobe für "Bayreuth Baroque" im Markgräflichen Opernhaus

Countertenöre sind Männer, die sehr hohe Stimmlagen singen können und wie Sängerinnen klingen. Der Countertenor Max Emanuel Cencic ist der künstlerischen Leiter des neuen Festivals "Bayreuth Baroque". Unter seiner Leitung fand im Markgräflichen Opernhaus am Dienstagabend die Generalprobe statt. Das Ensemble probte die italienische Oper "Carlo il Calvo", zu deutsch: Karl der Kahle, aus der Feder des Komponisten Nicola Antonio Porpora.

Auch Schlosskirche ist Spielstätte für "Bayreuth Baroque"

Das Festival "Bayreuth Baroque" beginnt am Donnerstag (03.09.20). Elf Tage lang kommen zwei Barockopern und mehrere Konzerte aus dem 18. Jahrhundert zur Aufführung. Barockopern werden auch "opere serie" genannt, zu deutsch: ernste italienische Opern. Sie zeichnen sich durch den Wechsel von dramatischen Arien und rezitierenden Abschnitten aus. Neben dem Markgräflichen Opernhaus sind auch die Stadt- und die Schlosskirche Spielstätten. Vereinzelt sind noch Karten erhältlich.

BR überträgt vier Aufführungen von "Bayreuth Baroque"

Der Bayerische Rundfunk wird vier Aufführungen aus dem Markgräflichen Opernhaus live beziehungsweise zeitversetzt im Hörfunk und auf br-klassik.de übertragen. Am 08.09.20 kommt "Carlo il Calvo" von Nicola Porpora zur Aufführung. Am 11.09.20 singt Max Emanuel Cencic die Titelrolle der Oper "Gismondo, Re di Polonia" von Leonardo Vinci in einer halbszenischen Aufführung. Beide Opern überträgt BR-Klassik live ab 18.00 Uhr im Hörfunk, "Gismondo" zusätzlich im Video-Livestream auf br-klassik.de/concert.

Weltbekannte Sängerinnen präsentieren in Bayreuth Arien

Weitere Highlights, die BR-Klassik mitschneidet und zeitversetzt im Hörfunk sowie Online sendet, sind zwei Konzerte mit den weltweit gefeierten Sängerinnen Joyce DiDonato und Vivica Genaux am 06. und 12.09.20. Die Künstlerinnen präsentieren virtuose Arien aus Opern der Barockzeit von Claudio Monteverdi über Georg Friedrich Händel bis zu Christoph Willibald Gluck.

Markgräfliches Opernhaus ideale Spielstätte für "Bayreuth Baroque"

Die Stadt möchte mit dem Festival "Bayreuth Baroque" neben den Richard-Wagner-Festspielen ein zweites Musikereignis von überregionaler Bedeutung etablieren. Mit dem Markgräflichen Opernhaus verfügt Bayreuth über eines der wenigen original erhaltenen Theaterbauten Europas aus dem 18. Jahrhundert. Das Opernhaus wurde für 30 Millionen Euro saniert und 2018 wiedereröffnet.