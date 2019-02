28.02.2019, 16:23 Uhr

Genehmigung für Neubau im Strandbad Hopfensee erteilt

In Füssen tobt seit Jahren ein Streit um den geplanten Neubau eines Restaurants im Strandbad am Hopfensee. Nun scheint der Weg frei: Das Landratsamt hat eine Baugenehmigung erteilt. Die Gegner wollen sich damit nicht abfinden und kündigen Klagen an.