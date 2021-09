Gendersternchen: Leitlinien von Bayerns Unis werden überprüft

Beim Thema Gendern herrscht in der CSU größere Einigkeit als bei der Wiederwahl des eigenen Vorsitzenden. Kurz nachdem die CSU-Delegierten am Freitag Markus Söder mit 87,6 Prozent an der Parteispitze bestätigt hatten, gab es satte 96 Prozent für einen Antrag mit dem Titel "Keine Sprachvorschrift von oben". "Mit diesem Antrag wollen wir, dass in staatlichen Behörden, im öffentlichen Rundfunk, in Schulen und Universitäten nicht gegendert wird - und erst recht nicht, dass es eine schleichende Gender-Pflicht gibt", sagte die Erlanger Junge-Union-Kreischefin Sophia Schenkel auf dem Parteitag in Nürnberg. "Lasst uns das hier beschließen - und dem Irrsinn ein Ende bereiten."

Auch schon vorher war das Gendern mehrfach Thema auf dem Parteitag der Christsozialen. "Wir sind Partei der Gleichberechtigung, aber nicht des Gender-Zwangs", verkündete Generalsekretär Markus Blume. Und CSU-Chef Söder rief unter tosendem Applaus in die Halle: "Wir als CSU akzeptieren kein Gendergesetz, keine Gender-Strafzettel." Eine Linie, die Söder auch als bayerischer Ministerpräsident durchsetzen will, wie er in den vergangenen Tagen gleich mehrfach klarstellte.

Söder sieht Sprachleitfäden der Hochschulen kritisch

Söder hat dabei vor allem die Hochschulen im Freistaat im Blick - und deswegen auch schon seinen Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) eingeschaltet. Auf dem Parteitag berichtete Söder von einem Termin beim Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS). Studierende hätten ihm berichtet, dass sie das Gendersternchen bei ihrer Klausur nicht verwendet und deswegen eine schlechtere Note bekommen hätten. Deswegen habe er "Sibler gebeten, das zu ändern", sagte Söder. "Wir sind ein Freistaat und kein Umerziehungsstaat, bei uns zählt der gesunde Menschenverstand." Er wolle zwar Sensibilität und Respekt bei der Sprache, "aber das muss doch am Ende jeder selber entscheiden, was er sagt".

Auch im Münchner Pressclub kam der Ministerpräsident heute auf mögliche Nachteile für Studenten wegen fehlender Gendersternchen zu sprechen. "Das möchte ich nicht, das ist nicht in Ordnung", betonte Söder. In der "Augsburger Allgemeinen" äußerte er sich ebenfalls kritisch über "spezielle Sprachleitfäden" an Universitäten. "Ich habe Wissenschaftsminister Bernd Sibler gebeten, zu überprüfen, was es da so alles gibt."

Sibler: "Verbindlichen Charakter will ich nicht"

Tatsächlich wurde der Wissenschaftsminister bereits aktiv in dieser Sache. Auf BR-Anfrage stellte Sibler klar, die Inhalte der Gender-Leitfäden dürften grundsätzlich nicht zu einer Benachteiligung der Studentinnen und Studenten bei der Bewertung von Prüfungen oder bei Auswahlentscheidungen führen. Vielmehr dürften die Sprachleitfäden allenfalls Empfehlungen enthalten. Der Minister betonte: "Einen verbindlichen Charakter will ich nicht. Unsere Hochschulen in Bayern habe ich aufgefordert, ihre Leitfäden daraufhin zu überprüfen."

Ob es die Fälle, die Söder geschildert wurden, tatsächlich gab, ist allerdings offen: Bisher sind dem Bayerischen Wissenschaftsministerium keine konkreten Fälle von schlechterer Benotung aufgrund des Nichtverwendens von gegenderter Sprache gemeldet worden, wie es im Ministerium heißt.

SPD: Hochschulen brauchen keine Einmischung Söders

Kritik am Vorgehen Söders und Siblers kommt von der bayerischen SPD-Fraktion. "Dieser ganze Gendersternchen-Fall zeigt doch nur eins: Wenn der amtierende bayerische Ministerpräsident zwölf Tage vor der Bundestagswahl nichts Besseres an Themen im Repertoire hat, als solche Themen per Anweisung an seinen Wissenschaftsminister durchzuexekutieren, dann ist es wirklich mau", sagte SPD-Hochschulexperte Christian Flisek dem BR.

Der Reformprozess zum Hochschulgesetz sei wegen Söder und Sibler völlig ins Stocken geraten. Kernelement dieses Gesetztes solle sein, den Hochschulen mehr Autonomie und Freiheit zu geben. Die bayerischen Hochschulen könnten sehr gut mit der Freiheit umgehen, "auch wenn es um die Frage geht, wie wissenschaftliche Arbeiten zu formulieren sind, welche formellen Anforderungen es gibt". Flisek mahnte: "Da braucht es keinen Wissenschaftsminister, und da braucht es auch keinen Ministerpräsidenten, der sich hier einmischt und einschaltet."