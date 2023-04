Warum junge Menschen anders als ihre Eltern arbeiten wollen

"Wir brauchen keine Statussymbole, keine fetten Autos und ausladenden Vorstadtvillen. Stattdessen wollen wir weniger arbeiten." Das schreibt Lea Schönborn in einem Kommentar für den Spiegel, der im vergangenen Jahr für Furore gesorgt hat. Mit 27 Jahren gehört sie zur Generation Z. Gemeint sind damit alle Geburtenjahrgänge ab etwa 1996.

An der Deutschen Journalistenschule in München, an der Lea Schönborn ausgebildet wurde, habe der Stress zwangsläufig zur Arbeit dazugehört. Das sei symptomatisch für unsere Gesellschaft: "Es ist ein Statussymbol in unserer Gesellschaft viel zu arbeiten und sich über den Stress zu definieren", erzählt Schönborn, die momentan für die Redaktion "Zeit Online" drei Tage pro Woche in Teilzeit arbeitet. Ideal wären für sie vier Tage in der Woche. "In meinem Umfeld wollen die meisten eigentlich nur eine Vier-Tage-Woche", so Schönborn.

4-Tage-Woche kann auch im Handwerk funktionieren

Doch kann das in der Praxis gelingen? Auch fernab von Schreibtischjobs? "Ja", sagt Othmar Osenstätter. Er ist Seniorchef eines Holzunternehmens in Schongau, das Sägefurniere herstellt.

Früher haben seine Mitarbeiter 41,5 Stunden an viereinhalb Tagen gearbeitet. Jetzt sind sie 38 Stunden an vier Tagen im Dienst – bei gleichem Gehalt, betont Othmar Osenstätter. Seit der Umstellung wird aber jeden Tag eine halbe Stunde länger gearbeitet. Dafür starten die Mitarbeiter schon Donnerstagabend statt Freitagmittag in ihr Wochenende. "Die Motivation der Mitarbeiter ist sicherlich gestiegen. Wenn man weiß: 'Ich arbeite vier Tage volle Pulle. Und weiß, dass ich dann drei Tage frei habe und mich an einem langen Wochenende erholen kann.‘ Damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht."

Reaktion auf den Fachkräftemangel

Die Entscheidung ist eine Reaktion auf den Fachkräftemangel. Damit will das Unternehmen wettbewerbsfähig und attraktiv für Arbeitnehmer sein, erzählt Osenstätter. Er führt den Betrieb als Familienunternehmer mit seiner Frau und seinem Sohn.

"Mein Sohn war der vollen Überzeugung: Das kann nur so funktionieren: Dass wir gute Mitarbeiter über diesen Weg bekommen. Mittlerweile bin ich genauso weit, dass ich sage: Das ist der Weg, der uns jetzt diesen Erfolg bringt."