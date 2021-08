Gemüseschäden im nasskalten Sommer – was können Gärtner tun?

Zugegeben, es ist ein echter Extremfall, aber an der Gärtnerei von Martin Schäfer wird deutlich, mit welchen Problemen auch viele Hobbygärtner in diesem Jahr zu kämpfen haben. Im Juli wurde die beliebte Raritätengärtnerei in Schwarzach am Main komplett überschwemmt. Als die Wassermassen aus dem nahen Silberbach – eigentlich ein Rinnsaal – die Gärtnerei samt ihrer Büros und Lagerräume kniehoch überschwemmte, dachte der junge Gärtner zunächst mal an die Tiere, die Hühner und Hasen, danach an die Maschinen und Mutterpflanzen. "Es war ein Schock, am Anfang habe ich einfach nur funktioniert", erinnert er sich. Seitdem kämpft der junge Gartenfachmann darum, zu retten was zu retten ist.

Tomatenpflanzen verdorrt, die Früchte verschrumpelt

Besonders im Tomaten-Gewächshaus werden Schäden deutlich, die auch viele andere Hobby-Gärtner in diesem Jahr kennen. Einige seiner Tomatenpflanzen sind völlig verdorrt und abgestorben, die Tomatenfrüchte bräunlich verschrumpelt. "Das wird sich beim Ertrag deutlich zeigen, auch die Bohnen und Gurken sind sehr empfindlich, was Feuchtigkeit angeht", weiß der junge Gärtner.

Kraut- und Braunfäule verbreitet sich über die Luft

Kaum ein Privatgarten mit Tomaten in Bayern wurde von in diesem Jahr von Kraut- und Braunfäule verschont. "Die Pilzsporen dieser Pilzkrankheit gibt es immer in der Luft, fliegen kilometerweit und kommen ursprünglich von den Kartoffeläckern", weiß Gartenexpertin Marianne Scheu-Helgert von der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. In trockenen Jahren aber werden die Pflanzen nicht befallen. Wenn die Blätter aber bei eher kühlen Temperaturen über längere Zeit nass sind, entwickeln sich zunächst braune Flecken auf Blättern. Die Sporen dringen auch in die unreifen Früchte ein und machen sie ungenießbar.

Was tun gegen die Pilzkrankheit?

Abhilfe schafft ein Tomatenhaus oder besser noch ein Dach, das gleichzeitig Schutz vor dem Regen bietet und bei dem die Zugluft die Blätter schnell wieder trocknen lässt. "Dann findet die Infektion nicht statt", sagt Scheu-Helgert. Damit das Regenwasser in den Beeten versickern kann und der Boden nicht verdichtet hilft es außerdem, Wege anzulegen und wirklich die Beete nicht zu betreten. Außerdem solle man die verkrustete Erde regelmäßig mit der Harke auflockern. Danach sollte man sie mit einer dünnen Schicht organischem Grüngut wie zum Beispiel Rasenschnitt bestreuen. "Wenn es dann wieder regnet ist die Abschwemmung viel geringer und bei Hitze erwärmt sich der Boden weniger stark", sagt Scheu-Helgert.