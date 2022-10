Projekt: Gewächshäuser mit eigener Geothermie heizen

Der Gemüsebaubetrieb Steiner in Kirchweidach will seine eigene Geothermie-Anlage bauen – das ist teuer und hochriskant. Der Traum: unabhängig sein in Zeiten der Energiekrise. Außerdem genügend Wärme haben, um seine Gewächshäuser vielleicht noch auszuweiten. Dazu werden, wenn es gut läuft, zusammen mit der Gemeinde Kirchweidach 40 Millionen Euro investiert. Ob sich der gewagte Schritt lohnt, wird sich bald zeigen.

Mit Photovoltaik und Geothermie CO2-frei Gemüse erzeugen

"Das Wichtigste für uns ist die Unabhängigkeit", betont Wolfgang Steiner. Ob das klappt, wird sich im Mai 2023 entscheiden. "Bis dahin wird es auch keine Gedanken an irgendwelche Gewächshauserweiterungen geben." Steiner ist 29 Jahre alt und kommt ursprünglich aus dem österreichischen Hochburg-Ach. Er führt seit fünf Jahren das Familienunternehmen Gemüsebau Steiner. Auf den insgesamt 28,8 ha werden dort unter Glas Erdbeeren, Paprika, Tomaten und Gurken angebaut.

Das Besondere an dem Unternehmen, auf das Wolfgang Steiner heute schon stolz ist, die Heizung: "Auf jeden Fall die fossilfreie Beheizung dank der Geothermie. Zudem beziehen wir den Großteil unseres Stroms aus der eigenen Photovoltaik-Anlage." Das Energiekonzept sei zwar schon nachhaltig, aber weil die Steiners die Geothermie-Wärme von einer externen Gesellschaft beziehen, dennoch nicht krisenfest. "Also, wir haben auch unsere Herausforderungen. Und die Gesellschaft, die uns beliefert, hat natürlich auch eigene Interessen, die sie verfolgt, und verlangt für die Wärme einen am Markt üblichen Energiepreis."

Eigene Geothermie-Anlage soll 2023 kommen

Jetzt setzt der Gemüsebauer voll auf eine eigene Geothermie-Anlage. Dazu hat Wolfgang Steiner zusammen mit dem Biohof seines Bruders und der Gemeinde Kirchweidach eine Gesellschaft gegründet: Bei der "Naturwärme Kirchweidach Halsbach" ist die Gemeinde Kirchweidach mit 15 Prozent beteiligt.

Ziel der Investition: Geothermie fürs Gemüse und für die Gemeinde. Die erste Bohrung beginnt im Januar. Im Mai sollen Ergebnisse vorliegen, dann stellt sich heraus, ob der Plan des Gemeinschaftsunternehmens aufgeht. "Es besteht immer die Gefahr, dass die Bohrungen nicht fündig werden."

Voraussetzung: Thermalwasser muss heiß genug sein

Es gibt viel heißes Wasser unter der Erde in Bayern. Das Problem ist, eine ausreichend leistungsfähige Quelle anzuzapfen. Michael Drews ist Professor für Geothermische Energiesysteme an der TU München. Er kennt die Schwierigkeiten einer Bohrung: "Es ist natürlich wichtig, die entsprechenden Gesteinsschichten zu finden und zu wissen, wo Reservoirs mit Thermalwasser liegen." Riskant dabei ist aber, dass es trotz vorheriger Messungen keine Sicherheit für Erfolg gibt. "Da ist immer so ein gewisser Rest-Unsicherheitsfaktor, den man eben hat, weil man vorab nicht im entsprechenden Detailgrad bis nach unten gucken kann." Voraussetzung sei, dass das Thermalwasser "heiß genug ist und es muss zweitens in ausreichender Menge vorhanden und förderbar sein".

Wenn alles passt, können dann bis zu 100 Liter pro Sekunde mit einer Temperatur zwischen 80 und 140 Grad gefördert werden. Das entspricht einer Badewanne voll heißen Wassers pro Sekunde. Dabei kommt am Ende nicht das heiße Thermalwasser aus der Leitung. Es ist vielmehr so: In einem Heizwerk wird Wasser für das Fernwärmenetz mittels Wärmetauscher durch das Thermalwasser erhitzt. Am Ende kommt also das erwärmte Wasser aus dem Fernwärmenetz mit der gewünschten Temperatur zum Kunden, und nicht das heiße Wasser aus der Tiefe.

Geothermie hat in Bayern viel Potenzial

Die Region Südbayern ist aufgrund der Beschaffenheit des Gesteines besonders geeignet für die Nutzung von Geothermie. "Ich würde sagen, dass Südbayern ein Weltklasse-Reservoir hat", so Drews. Der Geologie-Professor sieht viel Potenzial in der Nutzung von Geothermie als nachhaltige und erneuerbare Energieressource. "Es gibt Projekte, die laufen schon seit fast 20 Jahren mit der gleichen Leistung."

Auch im Vergleich zu anderen Energieträgern wie Gas oder Öl sei Geothermie absolut konkurrenzfähig. Laut der Roadmap "Tiefe Geothermie für Deutschland" liegen die Basiskosten zur Wärmeförderung bei 2,5 bis 3 Cent pro Kilowattstunde. Die Informationen basieren auf den Angaben von Betreibern geothermischer Heizwerke. Stand ist der 2. Februar. Seitdem ist vieles teurer geworden.