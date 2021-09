Gemüse statt Schweinemast: Zwei Landwirte satteln um

Michael Zillig und Patrick Helmreich stehen bei Unterzettlitz auf ihrem Ernteanhänger und sortieren Kartoffeln der Sorte Ditta vor. Seit zwei Jahren widmen sich die beiden jungen Landwirte Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch, der im sogenannten "Gottesgarten", der Region zwischen Kloster Banz, Staffelberg und der Basilika Vierzehnheiligen am Obermain, angebaut wird. Beide stammen aus landwirtschaftlichen Familien und haben sich bewusst für den Gemüseanbau entschieden.

Idee reifte bei gemeinsamer Ausbildung

Michael Zillig und Patrick Helmreich kennen sich seit Jahren und absolvierten zusammen die Höhere Landbauschule in Triesdorf. Dort kam ihnen die Idee, ihren Fokus stärker auf den Gemüseanbau zu legen. Bei Michael Zilligs Eltern stehen 45 Milchkühe im Stall, bei Patrick Helmreichs Eltern 400 Schweine. In beiden Familien gab es Überlegungen, die Ställe zu vergrößern und zu erneuern. Doch in Zeiten von niedrigen Preise für Milch und Fleisch und hohen Investitionskosten für neue Ställe wagten die jungen Landwirte einen anderen Weg.

"Wenn du nur Schweine hast, hast du halt nur Schweine. Wenn es dort schlecht läuft, geht’s dem ganzen Betrieb schlecht." Patrick Helmreich, Gemüsebauer

Behutsames Wachstum ohne großes Risiko

Viel Überwindung habe es die beiden nicht gekostet, erzählen Michael Zillig und Patrick Helmreich auf ihrem Kartoffelfeld. Man habe einfach klein angefangen und sei langsam gewachsen, ohne auf großes Risiko zu gehen und im Vorhinein teure Maschinen zu kaufen.

Als sie eine Bekannte aus dem Lebensmittelhandel auf ihr regionales Gemüse ansprach, nutzten die beiden ihre Chance. Seitdem verkaufen sie Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch an regionale Supermärkte, die Gastronomie und an Privatkunden. Das Gemüse kommt an, die beiden bekommen regelmäßig positives Feedback der Kunden, erzählt Michael Zillig. Der gemeinsame Betrieb ist ein zweites Standbein geworden.

Familie als tatkräftige Unterstützung

Die Landwirtschaft ist ein Full-Time-Job, die Familien der beiden jungen Gemüsebauern helfen kräftig mit. Auf dem Hof der Helmreichs putzen die Mütter der beiden Knoblauchzehen und sortieren Kartoffeln, vieles ist Handarbeit. Patrick Helmreichs Vater Klaus kümmert sich um technische Fragen und kippt mit einem Gabelstapler Kartoffeln in die Sortiermaschine.

Fast 1.000 Schweine hatte er zu Hochzeiten in den Ställen. Dass er in seinem Leben nochmal beim Kartoffelanbau mithelfen würde, hätte er nicht gedacht, erzählt er lachend. Er habe sich als Junge immer um die Kartoffelarbeit gedrückt.

Gemüse als Alternative zur Tierhaltung

Klaus Helmreich unterstützt seinen Sohn und Michael Zillig wo er nur kann. Es macht ihn stolz, dass die beiden ihren eigenen Weg gehen und etwas ausprobieren wollen. Momentan könne man mit einem Hof seiner Größe von der Schweinemast allein nicht leben. Deshalb sei es nur logisch, dass sich immer mehr Landwirte nach Alternativen umschauten.

Positives Fazit nach zwei Jahren Gemüseanbau

Zwei Jahre nach der Betriebsgründung ziehen Michael Zillig und Patrick Helmreich ein positives Zwischenfazit. Sie haben Fuß gefasst und der Betrieb soll in den kommenden Jahren weiter wachsen, mit Verstand und Augenmaß. Beide hoffen, dass sie so weitere Kunden gewinnen können, die bereit sind, für regionale Produkte etwas mehr zu bezahlen als im Discounter.