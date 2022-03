Gemüse aus dem Knoblauchsland: Drohen höhere Preise?

Im fränkischen Gemüseanbaugebiet Knoblauchsland wird es so langsam frühlingshaft. In den Gewächshäusern sprießen Salate und Gemüse. So sind zum Beispiel Auberginen, Tomaten und Gurken jetzt schon so weit, dass sie geerntet werden können, erzählt Großhändler Jürgen Meinert.

Preise für regionales Gemüse noch auf Vorjahresniveau

Er vertreibt vor allem Gemüse und Obst aus dem Knoblauchsland und beliefert Gastronomen, Discounter und Einzelhändler in ganz Bayern. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, noch ist der bei heimischer Ware auf Vorjahresniveau. Aber das könnte sich bald ändern, fürchtet Meinert. "Ich hoffe, dass die Preise sich weiter im normalen Rahmen halten, dass es bezahlbar bleibt." Aber Mindestlohn und steigende Energiepreise seien eben ein Problem.

Importware schon jetzt teurer

Meinert kauft in Holland, Italien und Belgien zu. Am Telefon ist gerade einer seiner deutschen Kollegen. Die beiden Händler diskutieren wie so oft darüber, wie sich die Preise entwickeln werden. Importware sei schon jetzt teurer. Einig sind sie sich darin, dass das niemand so recht voraussagen könne, wie sich die Preise noch weiter entwickeln werden. Ananas etwa sei jetzt schon kaum noch günstig zu bekommen. Grund dafür seien die steigenden Containerpreise auf dem Weltmarkt. Auch der Preis für Bananen sei gestiegen.

Steigende Energiekosten treiben Preise nach oben

Im Lager des Großhändlers kauft gerade Peter Rotter ein. Er betreibt einen Hofladen in Fürth und hat viele Stammkunden. Natürlich kommen schon Nachfragen, wieso die Preise steigen und wer daran verdient. Die Landwirte seien es nicht, sagt er dann. "Wir haben das Problem, dass Öl und Gas teurer werden. Und das führt dazu, dass Waren, die von Spanien, Portugal oder Italien herkommen teurer werden." Denn die müssten eben auch über den Brenner erst hierhergefahren werden.

Händler und Landwirte fürchten auch regionale Preissteigerungen

Die weiten Wege kosten jetzt mehr und das führt zu Preissteigerungen. Händler und Produzenten geben die steigenden Kosten an die Endkunden weiter. Das könne sich bald auch auf die heimischen Produkte auswirken, glaubt Meinert. "Also ich denke, dass die Gemüsepreise sich im Langfristigen bestimmt um 20 Prozent erhöhen. Die Kosten bei der Erzeugung steigen, auch der Dünger zieht im Preis an." Die Landwirte und Händler hoffen, dass die Kunden den regionalen Erzeugern im Knoblauchsland trotzdem treu bleiben.