Gemündens ehemaliger Bürgermeister Georg Ondrasch ist tot

Der ehemalige Gemündener Bürgermeister Georg Ondrasch ist tot. Das bestätigte ein Mitglied seiner Kreistagsfraktion am Dienstag dem Bayerischen Rundfunk. Der 59-Jährige war seit Freitag vermisst worden. Die Polizei in Marktheidenfeld hatte ihn in einer großangelegten Aktion auch rund um den Main gesucht und ihn am Montag schließlich tot aufgefunden. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Ondrasch war in Gemünden von 2008 bis 2014 Bürgermeister für die Freie Wählergemeinschaft. Bis zuletzt war er noch Kreisrat in Main-Spessart. Im Sommer 2016 hatte er sich in Marktheidenfeld als gerichtlich zugelassener Rentenberater selbständig gemacht.