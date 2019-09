Gemünden: Weitere Untersuchung der ehemaligen Mülldeponie nötig

Der Gemündener Stadtrat hat am Montagabend 18.000 Euro für die Untersuchung einer alten Hausmülldeponie freigegeben. Die Stadt ist sich ihre Verantwortung gegenüber der Natur bewusst und will die bis 1972 betriebene Deponie sanieren. Seit mehreren Jahren laufen bereits Untersuchungen. Bislang hat die Stadt schon 85.000 Euro dafür ausgegeben. Die Stadt wird finanziell unterstützt von der kommunal-staatlichen Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern (GAB). In deren Förderprogramm ist die Stadt Gemünden seit 2010. Bis zu einem Schwellenwert von 98.000 Euro muss die Stadt für die Voruntersuchungen und auch Sanierung zahlen. Wenn es mehr wird, trägt das die GAB.

Auf Müllbecken noch Bauschutt abgeladen

Nun werden noch einmal weitere Grundwassermessstellen eingerichtet und erkundet, wie eine Sanierung der alten Hausmülldeponie aussehen könnte und was das kosten wird. Bürgermeister Jürgen Lippert (Bündnis für Bürgernähe) rechnet mit Ergebnissen bis Mitte nächsten Jahres. In dem betroffenen Bereich sind zwei Teiche bis zu 4,60 Meter Tiefe mit 21 bis 28.000 Kubikmeter Müll verfüllt wurden. Darauf sowie im Umgriff wurde Bauschutt aufgefüllt. Bei Proben sind unter anderem Schwermetalle gefunden worden. Es müsse nun geklärt werden, ob und was aus der verfüllten Menge herausmüsse.