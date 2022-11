Gemünden: Feuerwehr versucht "fieberhaft" Großbrand zu bekämpfen

Es sind die Freiwilligen Feuerwehr aus nahezu dem gesamten Landkreis Main-Spessart im Einsatz: In der Ortsmitte des Gemündener Ortsteils Massenbuch ist ein Brand in einem Sägewerk ausgebrochen. Das Großaufgebot der Feuerwehr kämpft zur Stunde gegen die Flammen und versucht, das Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude zu verhindern. Das Sägewerk brenne lichterloh, ein leerstehendes Wohnhaus in der Nachbarschaft sei bereits bis auf die Grundmauern abgebrannt, teilte die Polizei mit.

Polizei fürchtet weitere Brände durch Funkenflug

Die Polizei setzt einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera ein, um weitere Glutnester zu erkennen. Der Funkenflug sei so groß gewesen, dass auch in größerer Entfernung zum Sägewerk ein Feuer ausbrechen könnte.

Anwohner und Mitarbeiter in Sicherheit

Die Feuerwehr musste eine Wasserleitung zum etwa zwei Kilometer entfernten Main legen, um genügend Löschwasser heranzuschaffen. Aufgrund der engen Bebauung im Ortskern mussten Polizei und Feuerwehr die Bewohner von angrenzenden Häusern in Sicherheit bringen. Die Menschen, die sich auf dem Gelände des Sägewerks befanden, konnten sich rechtzeitig vor den Flammen retten. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Die Polizei schätzt den Schaden nach aktuellem Stand auf eine hohe sechsstellige Summe. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bisher unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.