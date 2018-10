Gemopster Mops Mia ist wieder daheim

Ein glückliches Ende nahm das Schicksal des am Montagabend vor dem Kaufland in Traunstein gestohlenen Hundes "Mia". Ein aufmerksamer Zeuge rief am Dienstagabend bei der Polizei Traunstein an und teilte mit, dass ein völlig verstörter Mops bei ihm vor dem Haus in Nußdorf (Chiemgau) saß. Mit einem Chip-Scanner stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Tier um den gestohlenen Mops handelte.

Familie "überglücklich" über Rückkehr von Mops "Mia"

Die Polizei informierte die Hundebesitzer. Und schon bald konnte die Familie "überglücklich", wie es hieß, ihre "Mia" wieder in die Arme nehmen.

Täter ist flüchtig – Hinweise an Polizei

Die Ermittlungen hinsichtlich des Täters gehen weiter. Wegen der enormen medialen Verbreitung sind bei der Polizei viele wertvolle Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.

Um den Fall mit dem Mops möglichst schnell abschließen zu können, bittet die Polizei Traunstein weiter um Hinweise – auch darüber, ob Zeugen in Nußdorf die Aussetzung des Hundes beobachtet haben.