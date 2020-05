Gemischte Reaktionen im Bistum Würzburg auf Bischofsdekret

Ab dem 4. Mai sind wieder Gottesdienste unter bestimmten Auflagen erlaubt. Der Würzburger Bischof Franz Jung hat dazu ein Dekret erlassen. Erlaubt sind nur nichteucharistische Gottesdienstformen, also Wort-Gottes-Feiern ohne Kommunionspendung, die Feier der Tagzeitenliturgie und Andachten. Das Bistum ist damit das erste in Bayern, das so klare Vorgaben zu Gottesdiensten beschlossen hat, so Liturgiereferent Stephan Steger, der die Entscheidung mit vorbereitet hat.

"Alle Bistümer sind da skeptisch, wir stehen mit unserer Position nicht alleine da. Doch vielerorts scharren die Gläubigen mit den Hufen, was den Bistümern wiederum Druck macht, dem Sehnen nachzukommen." Steger betont, dass die Regelungen recht streng wirken, vor allem im Vergleich zu Bistümern deutschlandweit. "Man muss aber auch bedenken: Die Bayerische Staatsregierung ist hier unser Verhandlungspartner und hier in Bayern gelten ja auch kirchenextern strengere Auflagen als anderswo.

Bedauern über nicht öffentliche Eucharistiefeiern

Die Reaktionen dazu aus den Pfarreien fallen gemischt aus. Pfarrer Jan Kölbel etwa aus der Pfarreiengemeinschaft St. Martin im Landkreis Miltenberg bedauere es sehr, dass Bischof Franz Jung keine öffentlichen Eucharistiefeiern zugelassen hat, und dass die "massiven Auflagen" - Mundschutze sind Pflicht, Desinfektionsmittel muss bereit stehen und der Mindestabstand muss eingehalten werden - eine Feier im eigentlichen Sinn kaum möglich machen: "Ich frage mich, wer zu solchen Feiern überhaupt kommen will. Ich bin ja auch dafür, vorsichtig zu sein, aber wo ist da jetzt der Gewinn?" Auch seine Gemeindemitglieder seien eher skeptisch und freuen sich, hoffentlich bald wieder eine vollständige Eucharistiefeier besuchen zu können. "Vielleicht ist das Bistum hier päpstlicher als der Papst", kritisiert Pfarrer Kölbel. Nichtsdestotrotz sei er froh, diese schwere Entscheidung nicht treffen zu müsse.

Freude über schrittweise Lockerungen

Hingegen ist man im Kahlgrund "überaus froh" über die schrittweise Lockerung. Pastoralreferentin Stefanie Krömker, die die Pfarreiengemeinschaft "Mittlerer Kahlgrund" gemeinsam mit dem Pfarradministrator und einer weiteren Pastoralreferentin leitet, etwa freut sich, "dass der Bischof darüber nachdenkt, was uns beschäftigt und auch über die konkrete Umsetzung vor Ort." Sie hätte sich eine "würdige Eucharistiefeier mit solch strengen Hygieneauflagen ohnehin nicht vorstellen können". Auch sie versteht, dass man hier auf Seiten der Bistumsleitung eine Gratwanderung unternehmen müsse. Das Kirchenhaus im Kahlgrund sei jedenfalls geeignet, um eine Wort-Gottes-Feier unter den Auflagen zu feiern. "Ab jetzt können die Gläubigen anrufen. Und am Sonntag, den 10. Mai, feiern wir solange, bis alle versorgt sind! Wir wollen niemanden ausschließen, das ist uns ganz wichtig!"

Künftig weniger Livestreams

Auch im Kiliansdom wird die erste Wort-Gottes-Feier, eine Maiandacht, erst am Sonntag, 10. Mai, stattfinden. Dompfarrer Jürgen Vorndran weist darauf hin, dass die Auflagen für so einen großen Kirchenraum gut vorbereitet sein müssen. Grundsätzlich befürwortet er das Vorgehen von Bischof Franz Jung: "Ich finde es gut, dass wir uns als Bistum und auch die Gemeinden nicht überfordern. Wenn die Hygienemaßnahmen Fuß gefasst haben, können wir einen Schritt weitergehen, denke ich."

Einen Schritt zurück geht das Bistum hingegen bei den Livestreams von Gottesdiensten: Bislang hat ein Mitglied des Domkapitels jeden Mittag, also sieben Mal die Woche, einen Gottesdienst gefeiert und live auf die Bistumshomepage übertragen, künftig soll das Angebot auf drei Mal pro Woche reduziert werden und nur noch sonntags, mittwochs und freitags stattfinden. Bernhard Hopf, Liturgiereferent im Bistum Würzburg, betont, dass auch die Wort-Gottes-Feiern als vollwertige Gottesdienste gelten.

Bischof: Schutz der Gläubigen ist das Wichtigste

Am Mittwochnachmittag (29.4.20) teilte das Bistum Würzburg mit, dass der Würzburger Bischof Franz Jung ein umfangreiches Dekret zu Schutzmaßnahmen erlassen hat. "Das Wichtigste ist in der Situation der Coronakrise der Schutz der Gesundheit der Gläubigen!", schreibt der Bischof.

