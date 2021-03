Gemischte Gefühle: So geht Ausbildung in Corona-Zeiten

Manche Handwerksbetriebe sind trotz Corona gut durch die vergangenen Monate gekommen. Branchen, wie beispielsweise die Gewerke rund um den Bau, haben bisher unbeschadet die Krise überstanden.

Betrieben fehlt der Kontakt zu den Schulen

Ein Problem aber bleibt: die Ausbildung junger Menschen. Der Kontakt über die Schulen ist nahezu komplett weggefallen. Praktika seien oft nur schwer möglich, so ein Sprecher der Handwerkskammer München und Oberbayern. Er rät: "Wir ermuntern alle, für die das Thema Ausbildung aktuell wird, mit Firmen Kontakt aufzunehmen."

Über Praktika zur Ausbildungsstelle

Das "In-den-Beruf-Reinschnuppern" sei extrem wichtig, bestätigt ein kleines Elektrounternehmen in Ingolstadt. "Da merken die jungen Leute, dass es ihnen Spaß macht und bewerben sich", berichtet eine Mitarbeiterin. Davon profitiert der kleine Betrieb derzeit. Er bekommt Bewerbungen von jungen Menschen, die sich sonst eher an größere Firmen wenden würden. Für vier Azubi-Stellen ab September haben sie schon rund 15 Bewerbungen bekommen.

Weniger Lehrverträge abgeschlossen

Doch das gilt nicht für alle. Viele Betriebe spüren unmittelbar oder mittelbar die Auswirkungen der Corona-Krise. Metzger oder Bäcker haben Einbußen. Sie betreiben neben dem klassischen Verkauf oft noch Catering oder ein Café. So haben laut Handwerkskammer im Jahr 2020 in Oberbayern rund fünf Prozent weniger Auszubildende eine die Lehre begonnen. Im Vergleich: 2019 waren es rund 8.500 abgeschlossene Lehrverträge, im Jahr 2020 nur etwa 8.000.

Online-Angebote gibt es - aber zu wenige

Einiges wird derzeit schon ins Internet verlegt, wie zum Beispiel die Ausbildungsmesse "First Week". Auch Berater stünden bereit, meint der Sprecher der Handwerkskammer. Es gebe viele Bemühungen, noch mehr auf Online-Plattformen zu verlegen.

Beliebte Ausbildungsgänge unverändert

Besonders hart hat der Lockdown Friseure, Maßschneider, Gold- und Silberschmiede getroffen. Insgesamt blieben in Oberbayern laut Handwerkskammer rund 2.000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Das liege wohl auch an der krisenbedingten Zurückhaltung der Bewerber. Was die Beliebtheit betrifft, hat Corona anscheinend keine Auswirkungen: Ganz vorn mit dabei sind nach wie vor die Ausbildung zum KfZ-Mechatroniker, Friseurin und Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik.

Zurückhaltung bei Ausbildern

In einem Friseursalon in Ingolstadt bleiben die Eigentümerinnen erstmal vorsichtig: "Wir werden in den nächsten ein bis zwei Jahren nicht ausbilden. Nicht, bevor sich die Situation stabilisiert hat. Man weiß ja nicht, wann kommt der nächste Lockdown", erzählt die Eigentümerin.

Ansehen des Friseurberufs gestiegen

Bewerbungen kämen trotzdem genug rein. Früher habe es Jahre ohne eine einzige Bewerbung gegeben. Das sei jetzt anders: "Vielleicht ist die Wertschätzung durch Corona für den Beruf gestiegen." Auch bei der Handwerkskammer sieht man das: Die Ausbildung zum Friseur ist vor allem bei jungen Mädchen nach wie vor sehr beliebt. Rund 1.000 Auszubildende sind aktuell in Oberbayern in der Lehre.