Gemischte Bilanz zum Ende der Spargelsaison in Abensberg

Im Raum Abensberg im Kreis Kelheim fällt die Bilanz zur diesjährigen Spargelsaison unterschiedlich aus. "Die Saison war durchwachsen - ähnlich wie im vergangenen Jahr", sagt Petra Högl von der Erzeugergemeinschaft Abensberger Qualitätsspargel e.V. Zum einen sei der Ertrag aufgrund der kalten Witterung im April und Mai trotz Folieneinsatzes geringer ausgefallen, zum anderen seien den Spargelbauern die lange geschlossenen Gastronomiebetriebe als Abnehmer weggebrochen. Außerdem fehlte den Erzeugern laut Högl ein wenig die Laufkundschaft an den Verkaufsstellen und in den Hofläden - auch wegen der coronabedingt niedrigeren Zahl an Ausflüglern.

Spargel zu Hause statt im Restaurant

Anders beurteilt der Spargelhof Plank in Staubing die Saison. Hier konnte die geringere Nachfrage aus der Gastronomie durch einen stärkeren Verkauf an Privatpersonen aufgefangen werden, so Erzeugerin Elisabeth Plank. „Statt Spargel im Restaurant zu essen, was zuerst nicht möglich war, haben viele selbst zu Hause Spargel gekocht. Wir haben auch viele neue Kunden dazugewonnen“, sagt Plank. Daneben konnte der Hof den niedrigeren Ertrag in den anfänglich kalten Monaten durch die Ernte im Juni ausgleichen.

Höhere Preise wegen Corona-Auflagen

Das heiße Wetter ließ den Spargel schließlich sprießen - und das auch auf den Feldern des Spargelhofs Blümel in Sandharlanden. Mitinhaberin Marina Blümel ist insgesamt zufrieden mit der Saison: "Wir sind wieder mal mit einem blauen Auge davongekommen, wie vergangenes Jahr." Die Preise für ein Kilogramm Spargel waren diese Saison im Schnitt etwas höher. Laut Blümel und Plank lag das auch an gestiegenen Lohnkosten und Mehrausgaben zur Einhaltung der Corona-Auflagen. Einen größeren Ausbruch habe es bei den Spargelbauern im Bereich Abensberg nicht gegeben, sagt Högl.