Geminiden: Sternschnuppen-Spektakel in der Nacht auf Dienstag

Bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde – ein außergewöhnliches Himmelspektakel, das in der Nacht auf den 14. Dezember erwartet wird und als reichster Strom des Jahres gilt. Wer einen Wunsch offen hat, kann sich dabei sogar etwas Zeit lassen, denn mit einer Geschwindigkeit von 35 Kilometern pro Sekunde sind die Sternschnuppen eher langsam.

Nächtliche Uhrzeit und Wetterlage erschweren Beobachtung

Die Geminiden gehen nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde bereits in den Abendstunden am Osthimmel auf. Begeisterte Beobachter müssen sich allerdings noch etwas gedulden: Die zahlreichen Sternschnuppen sieht man am besten, wenn der Mond nach Mitternacht untergegangen ist, also in der Nacht und den frühen Morgenstunden. Denn je dunkler der Beobachtungsort, desto höher ist die Chance die Sternschnuppen beobachten zu können.

Doch auch dabei braucht man Glück, denn das Wetter könnte Beobachtern einen Strich durch die Rechnung machen: Der Deutsche Wetterdienst hat bis zur Wochenmitte eine Inversionswetterlage mit neblig-trübem Wetter in den Niederungen und klarem Himmel in Höhenlagen angekündigt.

Im Alpenraum bessere Chancen Sternschnuppen zu sehen

Aufgrund dieser Wetterbedingungen kann man in der Nacht die Sterne besonders gut von höheren Aussichtspunkten beobachten. Vor allem in den Mittelgebirgen und in den Bergen in Süddeutschland dürfte es die besten Aussichten geben, einen der verglühenden Meteore der Geminiden zu sehen.

Die größten Chancen auf eine Sternschnuppe hat, wer Richtung Osten schaut, so Sven Melchert, Vorsitzender der Vereinigung der Sternfreunde, zur Deutschen Presse-Agentur.

Auch in den Folgetagen weiterhin Sternschnuppen zu beobachten

Über die ganze Nacht über ist in Süddeutschland mit Sternschnuppen zu rechnen - auch noch in den Tagen nach dem 14. Dezember, so Melchert. Nachdem die Geminiden 1880 zum ersten Mal als unscheinbarer Meteorschwarm auftauchten, hat sich die Zahl ihrer Sternschnuppen immer weiter gesteigert. Inzwischen gehört der Sternschnuppenstrom zu den spektakulärsten des ganzen Jahres - und zu den verlässlichsten.