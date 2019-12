Gemeinschaftsstudie: Mehr Busse und Bahnen für den Bayerwald?

In Niederbayern gibt es große Lücken im Öffentlichen Nahverkehr. Die sollen geschlossen werden. Die Staatsregierung will deshalb ganz Bayern mit Verkehrsverbünden abdecken. Jetzt haben sich die niederbayerischen Bayerwald-Landkreise zusammengetan. Eine Studie wurde in Auftrag gegeben.

Die Studie kostet fast drei Millionen Euro

Es sollen die Grundlagen zu einem gemeinsamen Verkehrsverbund Bayerischer Wald erarbeitet werden. Ergebnisse werden bis 2022 erwartet, die Kosten betragen bis zu 2,8 Millionen Euro. Die vier niederbayerischen Bayerwald-Landkreise und die Stadt Passau erwägen einen gemeinsamen Verkehrsverbund zu gründen. Der Landkreis Cham, der in der Oberpfalz liegt, wird in der Studie nicht berücksichtigt. Darüber haben manche Vertreter der Landkreise Bedauern geäußert.