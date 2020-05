gemeinsamstark: Buttonaktion "Ich kaufe in Gunzenhausen"

Mit einem neuen Button kann man in Gunzenhausen ab nächster Woche (Dienstag, 02.06.) zeigen, dass man den lokalen Einzelhandel unterstützt. Der Anstecker steht unter dem Motto "Ich kaufe in Gunzenhausen #gemeinsamstark" und wird künftig von Betrieben an Kunden ausgeben, teilen die Verantwortlichen mit.

50 Geschäfte machen mit

Die Idee zu der Aktion hatte ein Gunzenhäuser Einzelhändler. Diese wurde anschließend von der Stadt Gunzenhausen zusammen mit dem Stadtmarketingverein und dem Arbeitskreis Handel und Marketing umgesetzt. Der Button soll ein Zeichen für mehr Solidarität setzen und Menschen dazu bewegen, mehr lokal einzukaufen. 50 Geschäfte in Gunzenhausen machen bei der Aktion mit.

"Kein moralischer Zeigefinger"

Man wolle, dass die Bürgerinnen und Bürger regional kaufen, anstatt im Internet zu bestellen, sagt Jeanette Holzschuh, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins. "Wir haben gesagt, einen moralischen Zeigefinger machen wir nicht, aber die, die vor Ort kaufen, können das ja nach außen zeigen", so Holzschuh weiter.

Dass viele Menschen sich für regionales Einkaufen während der Coronakrise interessieren, würden die Zahlen des Online-Stadtportals bestätigen. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger auch über Lieferdienste oder andere Aktionen der Geschäfte in der Stadt informieren, erklärt Jeanette Holzschuh.